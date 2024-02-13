Жизнь взаймы: почти две трети молодых семей имеют бытовые кредиты

В опросе ФНПР приняли участие 1150 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, две трети из них имеют партнера или детей. 10% участников опроса — родители-одиночки. Как заявили в ФНПР, даже без учета ипотеки у 59% семей есть кредиты, при этом у семей с ребенком кредитная нагрузка выше, чем у семей без детей.