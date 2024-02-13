Жизнь взаймы: почти две трети молодых семей имеют бытовые кредиты

Бытовые кредиты есть у 59% российских молодых семей, при этом 80% из них мечтают улучшить свои жилищные условия, следует из опроса Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) «Финансовые ориентиры молодых семей». Выводы соотносятся с данными и других исследований, подтверждающих довольно высокую закредитованность российских семей. Как это влияет на демографию страны и нужно ли помогать молодежи избавляться от большого количества займов — в материале «Известий».
Сколько кредитов у молодых семей
В опросе ФНПР приняли участие 1150 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, две трети из них имеют партнера или детей. 10% участников опроса — родители-одиночки. Как заявили в ФНПР, даже без учета ипотеки у 59% семей есть кредиты, при этом у семей с ребенком кредитная нагрузка выше, чем у семей без детей.
Также подчеркивается, что расходы семьи значительно увеличиваются после того, как у молодых родителей появляется первый ребенок: только у 21,7% опрошенных, не имеющих партнера и детей, объем обязательных затрат превышает 31 тыс. рублей в месяц; такой же уровень обязательных расходов почти у 35% семей без детей и у 53% семей с одним ребенком.
О необходимости улучшить жилищные условия заявили 80% опрошенных семей без детей, 78,3% семей с одним ребенком, 76,1% семей с двумя детьми и 87,1% родителей-одиночек.
Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) РАНХиГС Алла Макаренцева замечает, что результаты опроса ФНПР согласуются и с данными Президентской академии.
— Опрос 2023 года среди 9,5 тыс. респондентов показывает, что максимально включены в кредитование люди в возрасте 25−45 лет и их семьи: более 50% таких респондентов платят по кредитам, в том числе 40% — по потребительским займам, 20−25% — по ипотеке, — рассказала она «Известиям». — Семьи с маленькими детьми включены в кредитование наиболее интенсивно: займы имеют 60% из них.
Недавно данные о закредитованности россиян публиковало и бюро кредитных историй «Скоринг бюро», согласно информации которого на конец 2023 года у 8,6% российских заемщиков было пять и более активных кредитов. Отмечалось, что число российских заемщиков с несколькими кредитами непрерывно увеличивается с 2019 года.
Чем опасна закредитованность молодых семей
Алла Макаренцева отмечает, что основные риски высокой закредитованности заключаются в возникновении просроченных задолженностей.
— Важно разделять, какой тип кредита и сколько кредитов имеет молодая семья, — заметила она. — По данным наших опросов, именно «ипотечники» наиболее дисциплинированы в погашении кредита.
По ее словам, наиболее высокие риски связаны как раз с бытовыми кредитами, причем теми, которые берут семьи с наиболее низким уровнем доходов. Как правило, это потребительские кредиты или микрозаймы, говорит Алла Макаренцева. Именно на наиболее социально уязвимые группы семей и отдельные типы кредитов (микрозаймы, в частности) должна быть направлена и политика снижения закредитованности.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко замечает, что количество исполнительных производств по кредитным долгам растет: в I квартале 2023 года их было на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Впрочем, заметила управляющий директор микрофинансовой компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева, напрямую опасения в просрочке кредитов не касаются именно категории молодых семей: люди до 35 лет являются обычно самыми дисциплинированными заемщиками и не допускают просрочек.
Завкафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина считает, что закредитованность молодых семей вызывает обеспокоенность именно в связи с тем, что речь идет не об ипотечных кредитах, а о так называемых бытовых. Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко подчеркивает, что закредитованность может пагубно влиять на демографию — причем и ипотечные кредиты оказывают негативный эффект.
— Согласно исследованиям репродуктивных планов населения, материальные и жилищные трудности входят в тройку главных препятствий для рождения ребенка, — сказал он «Известиям». — С учетом того, что ипотечные и кредитные инструменты являются сегодня главным инструментом улучшения жилищных условий, решение о рождении следующего ребенка откладывается при наличии ипотеки. А поскольку материнский капитал теперь предоставляется начиная с первого ребенка, то многие молодые семьи на первом и останавливаются.
Другие подтверждения негативного влияния закредитованности молодых семей на демографию — в анализе причин абортов, продолжает Рыбальченко.
— В некоторых регионах до 70% абортов приходится на женщин в возрасте старше 30 лет, у которых уже есть дети, причем у многих, несмотря на работу и полную семью, есть долговые обязательства, которые и являются причиной отказа от ребенка, — заметил он.
Нужно ли снижать закредитованность
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб замечает, что в 2024 году президент уже дал поручение разработать и усовершенствовать за I квартал порядок предоставления семейной льготной ипотеки.
— Но государство не может распространять свое влияние до бытовых кредитов, — выразила она мнение в беседе с «Известиями». — В этой ситуации достаточно процедуры объявления себя банкротом, которая может действовать в отношении любого гражданина РФ.
По мнению Светланы Бессараб, нужно сосредоточиться на обучении финансовой грамотности — и уж точно не нужны никакие заградительные нормы в отношении кредитов для молодых семей.
Петр Щербаченко также полагает, что для снижения закредитованности молодых семей в России следует повышать общую финансовую грамотность, научив молодые семьи не накапливать долги и по возможности заниматься рефинансированием кредитов. Однако ряд других экспертов видит причину высокой закредитованности молодых семей в их недостаточных доходах. По данным опроса «Лайм-Займ», только 23% опрошенных могут откладывать деньги с зарплаты.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев также считает, что проблемы с закредитованностью молодых семей связаны в первую очередь с недостаточными доходами. По его мнению, нужно пересмотреть меры поддержки для молодых семей, сосредоточившись именно на обеспечении их жильем, а не на выдаче льготной ипотеки.
Сергей Рыбальченко в качестве возможной меры предлагает реализовать иной принцип в жилищной политике: перейти к улучшению жилищных условий по мере рождения детей за счет субсидированного найма жилья, когда семья арендует квартиру при поддержке государства.
— Во многих странах субсидия на аренду жилья — основной инструмент поддержки семей с детьми, — комментирует он. — Причем это не отменяет, а только дополняет ипотечные механизмы. Более того, это помогает снижать стоимость ипотеки за счет альтернативы. Для этого ничего не нужно строить, арендуется имеющееся жилье, а собственники одновременно получают надежных и долгосрочных клиентов.
Он заметил, что в некоторых регионах этот механизм уже запущен: например, в Сахалинской области, где помимо аренды за 50% от рыночной стоимости предлагается и аренда с правом выкупа.