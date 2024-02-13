Юрист объяснила, когда долги по налогам и кредитам можно списать

После этого в течение трех рабочих дней сотрудники центра проверяют информацию. Если должник подходит по критериям под внесудебную процедуру, его включат в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), и с этого момента начинается процедура банкротства. Она длится шесть месяцев с момента внесения должника в ЕФРСБ, но на этот период гражданин уже освобождается от уплаты ряда долгов. Не всех, а только тех, которые указаны в заявлении. В этот период прекращается исполнение всех документов по взысканиям, не начисляются пени, проценты и штрафы, приставы не могут продавать имущество гражданина, а банки не имеют права списывать деньги со счетов. В течение полугода для должника исключена возможность брать кредиты, займы, проводить сделки.