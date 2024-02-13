Юрист объяснила, когда долги по налогам и кредитам можно списать

По ее словам, самый простой способ для списания долгов — процедура внесудебного банкротства. Это достаточно быстрая процедура и с минимальными затратами, говорит эксперт. Она длится всего шесть месяцев, а чтобы ее запустить, нужно подать заявление в МФЦ.
Однако для списания долгов должны быть соблюдены ряд условий. Так, размер долга может составлять от 25 тысяч до 1 млн рублей. У человека не должно быть имущества, которое можно реализовать и покрыть суммой от продажи задолженности, не должно быть какого-либо источника дохода, за исключением пенсии либо пособия по рождению и воспитанию ребёнка. И данный факт должен быть установлен судебными приставами в рамках возбужденного исполнительного производства, которое должно длиться более одного года. Важно, чтобы другие исполнительные производства не были возбуждены на момент проверки.
Нужно понимать, что обнулить долги получится не по всем кредитам. Например, с автокредитом это не выйдет, отмечает эксперт. В случае наличия у гражданина какого-либо имущества, в данном случае — машины, в процедуре упрощенного банкротства будет отказано. Можно, конечно, попробовать объявить себя банкротом через суд, но придется быть готовым к тому, что автомобиль, взятый в кредит, будет продан на торгах с целью проведения расчетов с кредиторами, пояснила Маджар.
Она также обратила внимание, что заявление на внесудебное банкротство подаётся в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации гражданина. Его необходимо заполнить по предоставленной форме. Под списание попадут только те задолженности, которые в нем указаны. К заявлению потребуется приложить пакет документов.
После этого в течение трех рабочих дней сотрудники центра проверяют информацию. Если должник подходит по критериям под внесудебную процедуру, его включат в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), и с этого момента начинается процедура банкротства. Она длится шесть месяцев с момента внесения должника в ЕФРСБ, но на этот период гражданин уже освобождается от уплаты ряда долгов. Не всех, а только тех, которые указаны в заявлении. В этот период прекращается исполнение всех документов по взысканиям, не начисляются пени, проценты и штрафы, приставы не могут продавать имущество гражданина, а банки не имеют права списывать деньги со счетов. В течение полугода для должника исключена возможность брать кредиты, займы, проводить сделки.
Если финансовое положение должника улучшается в процессе процедуры, например, в результате получения наследства, то он должен уведомить МФЦ в течение пяти рабочих дней, говорит юрист. Процедура прекращается, сведения вносятся в реестр о банкротстве. Полученные средства направляются на погашение долгов.
Кроме того, в течение всей процедуры внесудебного банкротства кредиторы могут инициировать судебную процедуру банкротства.
Через шесть месяцев она завершается и гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Задолженность перед ними признается безнадежной.
Эксперт подчеркнула, что в рамках банкротства не могут быть списаны долги, не указанные в списке при подаче заявления в МФЦ, а также алименты, обязательства по субсидиарной ответственности, возмещение морального вреда, ущерб жизни, здоровью, имуществу, выплаты в рамках рабочих отношений, обнаруженное мошенничество при совершении сделок, уклонение от платежей, предоставление заведомо ложных сведений, решение суда о применении к должнику уголовного или административного наказания за фальсификацию в рамках дела по банкротству.
Обратиться повторно в МФЦ с заявкой на банкротство можно только через 5 лет.