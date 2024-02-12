Экономист предрек сильные колебания курса рубля в марте

«Достаточно сильные колебания курса рубля в марте возможны в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар США. Закупать валюту в марте не стоит. Дальнейшая девальвация рубля маловероятна. Скорее всего в 2024 году рубль останется в указанном диапазоне», — заключил экономист.