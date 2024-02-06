ММК раскрыл стоимость сделки по покупке шахты им. Тихова — 22,5 млрд руб

Шахта им. С. Д. Тихова начала работу в 2017 году, она добывает марку угля 2Ж. Мощность шахты составляет около 1,3−1,5 млн тонн в год с планами расширения до 2,8 млн тонн в год. В конце 2022 года ООО «Шахта им. Тихова» приобрело часть активов банкротящейся шахты «Бутовская», которая также была одним из угледобывающих предприятий ПМХ.