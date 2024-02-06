ММК раскрыл стоимость сделки по покупке шахты им. Тихова — 22,5 млрд руб

«Покупка данной шахты позволит добиться значительной синергии с активами ММК-УГОЛЬ: увеличить объем добычи, получить доступ к дефицитной марке угля 2Ж, улучшить операционную эффективность за счет более качественного угля и снижения денежной себестоимости угольного концентрата, снизить капиталоемкость добычи», — говорится в отчете ММК.
По итогам 2023 года, чистая прибыль ММК увеличилась на 68,2% по сравнению с 2022 годом и составила 118,4 млн руб. Выручка компании выросла за год на 9,1% до 763 390 млн руб., отмечается в отчете. Показатель EBITDA ММК увеличился на 26,2%, до 195 597 млн руб. В компании это объяснили улучшением структуры продаж, в частности, увеличением продаж премиальной продукции.
В отчете также говорится, что без учета покупки шахты свободный денежный поток ММК за прошлый год сократился на 57,6%, до 30,7 млн руб. Согласно пресс-релизу компании, это отражает «увеличение капитальных затрат и отток денежных средств на оборотный капитал на фоне увеличения масштабов деятельности».
21 июля 2023 года Управляющая компания (УК) «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) сообщила о завершении сделки по продаже ООО «Шахта им. С. Д. Тихова». Покупателем стал ММК. Тогда в ПМХ заявляли, что на количество и качество выпускаемого кокса продажа шахты не повлияет, а выпадающие объемы коксующегося угля будут компенсированы закупками на внутреннем рынке.
Шахта им. С. Д. Тихова начала работу в 2017 году, она добывает марку угля 2Ж. Мощность шахты составляет около 1,3−1,5 млн тонн в год с планами расширения до 2,8 млн тонн в год. В конце 2022 года ООО «Шахта им. Тихова» приобрело часть активов банкротящейся шахты «Бутовская», которая также была одним из угледобывающих предприятий ПМХ.