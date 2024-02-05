Снять слитки: тренд на скупку золота в России и мире

Биржевая цена золота в конце 2023 года достигла 2078,4 доллара за унцию — рекордно высокий уровень закрытия на конец года. Благодаря этому инвесторы получили годовую доходность в 15%. Средняя цена на драгметалл в прошлом году также достигла рекорда — 1940,54 доллара за унцию, сообщается в отчете Всемирного совета по золоту за 2023 год.