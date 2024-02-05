Снять слитки: тренд на скупку золота в России и мире

Биржевая цена золота в конце 2023 года достигла 2078,4 доллара за унцию — рекордно высокий уровень закрытия на конец года. Благодаря этому инвесторы получили годовую доходность в 15%. Средняя цена на драгметалл в прошлом году также достигла рекорда — 1940,54 доллара за унцию, сообщается в отчете Всемирного совета по золоту за 2023 год.
Драгметалл подорожал на 8% за год, а в декабре его цена достигла впервые 2120 долларов.
Мировые потрясения и высокие ставки
Одна из причин высокого спроса на драгметалл — геополитические потрясения, происходит перестроение мироустройства и инвесторы стремятся увести деньги в защитные активы.
Санкционные и торговые войны нарушают торговые, финансовые потоки: влияние западной финансовой системы падает, возникают новые альтернативы.
«Покупки золота центральными банками сохраняли головокружительный темп. Годовые чистые закупки в размере 1037 тонн почти достигли рекорда 2022 года», — отметили эксперты Всемирного совета по золоту.
Ставки прочь?
Высокие процентные ставки центробанков почти во всех странах стали еще одной причиной роста спроса на золото. Во время пандемии страны увеличивали денежную эмиссию — субсидировали бизнес, население, что привело к росту инфляции в мире. В итоге центробанки повысили ставки до рекордных уровней. Как следствие:
— Дорогие кредиты стали менее доступными для населения, бизнеса, снизилось потребление, спрос.
— Высокие ставки повышают доходности облигаций, а инфляция снижается.
В этом случае международные инвесторы увеличивают покупки казначейских облигаций США — одного из самых популярных финансовых инструментов в мире по сочетанию доходности и надежности. А спрос на золото — еще один популярный актив-убежище для денег — падает.
В 2024 году ожидается постепенное снижение ставок после достижения пиковых значений, следует из заявлений центробанков крупных экономик. В ожидании снижения ставок инвесторы заранее начали скупать драгметалл в 2023 году.
«Интерес к золоту может подогреваться ожиданиями по дальнейшему росту котировок на драгметалл в условиях возможного снижения ставок мировыми центробанками и геополитической нестабильности», — заявил Финансам Mail.ru Ахмед Алиев, аналитик «БКС Мир инвестиций».
«Продолжающиеся конфликты, торговая напряженность и более 60 выборов в разных странах, вероятно, побудят инвесторов обратиться к золоту из-за его проверенной репутации в качестве актива-убежища», — отмечается в отчете Всемирного совета по золоту.
Эксперты организации ожидают, что эти факторы в 2024 году окажут «заметное влияние на рынок».
Что выгоднее — золото или вклады
В России высокий спрос на золото сохраняется с 2020 года. Во время пандемии из-за неопределенности многие боялись потерять сбережения. Поэтому население начало покупать золото. Высокий спрос сохраняется и сейчас: граждане купили 95 тонн золота в слитках в 2023 году, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
Спрос на золото достиг максимального за 9 лет уровня — 0,5 грамма на человека в среднем. По словам представителя Минфина, спрос на этот металл остается высоким, не хватает золотых слитков розничного размера.
«Повышенный интерес к золоту среди населения, вероятно, в первую очередь связан со стремлением граждан диверсифицировать свои сбережения в условиях экономической нестабильности. Поэтому многие люди могли обратиться и к золоту, который считается надежным инвестактивом», — пояснил Никита Игнатенко, директор департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в группу IDF Eurasia).
«За последнее время улучшилась доступность операций с золотом через различные финансовые продукты, в том числе банковские, которые позволяют владеть драгметаллом без необходимости его физического хранения», — добавил он.
Можно ожидать дальнейший рост интереса к золоту, учитывая определенные налоговые льготы и высокую инфляцию, однако все же цена на металл сильно зависит от общих тенденций на глобальном рынке. И с учетом текущей ключевой ставки банковские вклады под высокий процент представляются более надежными и интересными благодаря гарантированной доходности и отсутствию прямых рисков для вложенных средств.
«Вложение в золото — это традиционный способ консервативного инвестирования для сохранения своих сбережений и защиты от инфляции», — добавил Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Традиционно золото пользуется повышенным спросом в предкризисные и кризисные для экономики ситуации. Похоже, что инвесторы готовятся к кризису, перекладывая свои деньги в надежные активы.
По его мнению, интерес населения России к вложениям в золото вызван стремлением инвестировать в надёжный актив. При этом государство стимулирует граждан на обмен их валютных накоплений в золото. Отменили НДС в размере 20% при покупке в банках драгоценных металлов в слитках: в 2022—2023 годах при продаже золотых слитков временно не надо было платить НДФЛ.
Это все привело к увеличению операций с золотом как корпоративном сектором, так и частными лицами.
«Полагаю, что спрос будет продолжать расти и в 2024 году. Кроме покупки золотых слитков и монет, возможны и другие инвестиции в золото: обезличенные металлические счета, инвестиции в ПИФы, которые специализируются на операциях с золотом, вложение в акции золотодобывающих компаний, покупка фьючерсных контрактов на золото», — резюмировал эксперт.
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