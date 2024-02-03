Почему россияне стали брать кредиты на меньший срок

По его словам, рост кредитования в 2024 году замедлится как раз с учетом макропруденциальной политики, направленной на ограничение рисков потребительского кредитования, закредитованности населения, чтобы не было накопления системных и социальных рисков. С этого года эти лимиты, где у людей долговая нагрузка от 50 до 80% будут ужесточены еще. Но и в целом 50−80% — это высокая долговая нагрузка, отмечает глава департамента ЦБ. «Это в общем нездорово, — говорит он. — В некоторых странах вообще запрещено выдавать кредиты людям с такой долговой нагрузкой».