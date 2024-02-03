Почему россияне стали брать кредиты на меньший срок

Если в 2021 году он составил 49 месяцев, то по итогам 2023-го — уже 41, что произошло в результате ужесточения регулирования со стороны Банка России. В ЦБ признают, что задолженность по кредитам значительно опережает увеличение доходов населения, но рассчитывают сдержать эту тенденцию с помощью макропруденциальных ограничений.
Как пояснил «Российской газете» директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, снижение среднего срока потребительских кредитов связано с введением и ужесточением Банком России макропруденциальных лимитов в сегменте. «Вне зависимости от долговой нагрузки заемщиков доля кредитов срочностью пять лет и выше не может превышать 5% объема выдаваемых займов, — говорит эксперт. — Снижение среднего срока необеспеченных потребительских кредитов продолжится в среднесрочной перспективе, по мере амортизации старого портфеля займов, выданных до введения МПЛ».
Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко также добавила, что такое изменение может быть связано и с другими причинами. «В 2020 году достаточно сильно упала ключевая ставка и соответственно кредиты были достаточно дешевые, можно было брать большие суммы и на длительный срок, поэтому граждане этим и пользовались», — говорит эксперт. Но уже начиная с 2022 года — в период экономико-политической и мировой нестабильности, а также колебаний курсов валют — финансовое поведение начало меняться.
В 2022 и 2023 году ссуды брались уже на более короткий срок. То есть в рамках часто меняющихся условий, ставок и различных нюансов граждане стараются брать небольшие суммы и на более короткий срок, отмечает Коваленко. Заемщики часто смотрят на срок кредита, а не на нагрузку на семью, добавила эксперт.
Сколько кредитов выдали банки в 2023
Тем не менее объем кредитования по итогам 2023 года существенно вырос в 2023: было выдано почти 69 млн кредитов на 22,6 трлн руб. В сравнении с прошлым годом объемы кредитования выросли на 51%, отмечают в Объединенном кредитном бюро, а число выдач — на 45%. При этом структура за это время изменилась несильно. Разница более заметна на более длинном участке времени.
Доля ипотечных ссуд увеличилась на 10% за 5 лет, а кредитов наличными, напротив, сократилась на 13%. Почти половину в объеме рынка заняла ипотека, треть пришлась на кредиты наличными, POS-кредиты, реализуемые в самих торговых точках, заняли 2%, автокредиты — 4%, а кредитные карты — 15%
«Еще стоит отметить, что в настоящее время некоторые граждане стали пользоваться так называемыми POS-кредитами, которые в большинстве своем берутся на один-два года, то есть не более 24 месяцев на покупку каких-либо товаров. Это тоже влияет на общие сроки кредитования», — считает Коваленко.
Есть ли риски закредитованности
В ЦБ «Российской газете» сообщили, что рост задолженности по кредитам значительно опережает увеличение доходов населения, и это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан. «Однако мы ожидаем, что макропруденциальные меры будут способствовать сдерживанию роста их закредитованности», — пояснили там.
«По кредитам с высокой долговой нагрузкой, где люди сильно закредитованы, 80% своего дохода тратят на обслуживание кредитов, и по кредитам сроком свыше пяти лет, доля таких кредитов в выдачах с четвертого квартала (2023 года и в настоящее время, — прим. “РГ”) не должна превышать 5%» — заявил в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
По его словам, рост кредитования в 2024 году замедлится как раз с учетом макропруденциальной политики, направленной на ограничение рисков потребительского кредитования, закредитованности населения, чтобы не было накопления системных и социальных рисков. С этого года эти лимиты, где у людей долговая нагрузка от 50 до 80% будут ужесточены еще. Но и в целом 50−80% — это высокая долговая нагрузка, отмечает глава департамента ЦБ. «Это в общем нездорово, — говорит он. — В некоторых странах вообще запрещено выдавать кредиты людям с такой долговой нагрузкой».
«Конечно, если сравнивать с западными странами, где достаточно большое проникновение финансовых услуг, там, естественно, уровень закредитованности выше», — рассказал ранее начальник ГУ Банка России по ЦФО и член совета директоров регулятора Рустэм Марданов. Казалось бы, можно выдавать и еще, но ограничения, по его словам, в некоторых местах уже пройдены.
Дело в том, что значительная часть населения уже имеет три и более кредита. По итогам первого полугодия 2023 года число таких заемщиков составляло 11,2 млн. И по предварительным данным, как сообщили «РГ» в пресс-службе Банка России, во второй половине года их количество продолжало расти. И в течение 2023 года кредиты брали люди с долговой нагрузкой больше 50 и даже больше 80%, отметил Марданов.
Чтобы снижать закредитованность, важна финансовая грамотность. Вступили в силу и требования о раскрытии полной стоимости кредита. До этого банки часто указывали минимальную маркетинговую ставку, действующую ограниченное время. Есть и нормативные регулирующие инструменты — макропруденциальное регулирование, где ограничиваются банки, чтобы меньший объем кредитов выдавали людям с высокой долговой нагрузкой. «Мы стараемся это задействовать одновременно», — подытожил член совета директоров ЦБ.