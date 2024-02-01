Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года

В целом число российских заемщиков с несколькими кредитами непрерывно увеличивается с 2019 года, наибольший прирост пришелся на 2022-й: доля клиентов с одним активным кредитным договором тогда сократилась на 4,5 п.п., до 49,7%. При этом доля заемщиков с тремя кредитами увеличилась на 1,1 п.п., до 12,6%, с четырьмя ссудами — на 1,2 п.п., до 6,7%, с пятью — на 2,4 п.п., до 7,1%. В 2023 году прирост произошел уже в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами. Доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам одновременно, достигла 28,6%.