В программе долгосрочных сбережений могут участвовать ПИФы, банки и страховые

«Мы думаем о том, что инструменты долгосрочного сбережения могут предлагаться не только негосударственными пенсионными фондами (НПФ). У нас есть и другие участники рынка, которые также заинтересованы и готовы предлагать инвесторам инструменты, которые направлены на долгосрочные сбережения — это и страховые компании, и тот же банковский сектор и паевые инвестиционные фонды. В наших планах — дать похожие инструменты другим участникам рынка, чтобы они могли предложить свои инструменты, и у гражданина была возможность выбрать, какой инструмент более привлекательный», — сказала глава департамента.