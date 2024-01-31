Маск может перестать быть богатейшим человеком в мире из-за решения суда

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска — $204 млрд, без учета пакета Tesla оно составит $149 млрд, и тогда миллиардер будет занимать третью строчку в рейтинге, пропустив вперед президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ($185 млрд) и основателя Amazon Джеффа Безоса ($184 млрд). По данным Forbes, состояние Маска составляет $210 млрд, но и в этом рейтинге при условии вычета $55 млрд он окажется на третьем месте, ниже Арно и Безоса.