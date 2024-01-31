Акции Tesla упали после решения суда отменить бонус для Маска на $56 млрд

«Мне неудобно развивать Tesla как лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не имея около 25% голосов. Этого достаточно, чтобы иметь влияние, но не такое, чтобы меня нельзя было “свергнуть”. Если у меня доля в 25% голосов, это означает, что я влиятельный акционер, но могу быть переигран, если против меня проголосует вдвое больше акционеров, чем за меня», — аргументировал Маск свое намерение нарастить долю в Tesla.