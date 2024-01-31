Акции Tesla упали после решения суда отменить бонус для Маска на $56 млрд

Акции Tesla упали после того, как суд в США решил отменить бонусное вознаграждение для основателя и генерального директора компании Илона Маска на общую сумму $56 млрд, передает CNBC. По итогам торгов на постмаркете NASDAQ котировки автопроизводителя снизились на 2,55%, до $186,7.
Суд в штате Делавэр поставил, что Маск должен вернуть компенсационный пакет стоимостью $56 млрд, поскольку не была доказана обоснованность столь солидного вознаграждения. При этом в суде считают, что лица, принимавшее это решение, «были обязаны Маску» и миллиардер имел на них влияние. Так, среди этих людей был главный юрисконсульт Tesla Тодда Марон, который ранее был адвокатом Маска по бракоразводным процессам.
«Проще говоря, ни Комитет по компенсациям, ни совет директоров не действовали в интересах компании, когда обсуждали план вознаграждения Маска. Фактически, нет почти никаких доказательств того, что переговоры вообще велись», — указали в суде Делавэра. Там считают, что на тот момент у Маска было больше контроля над компанией чем у ее совета директоров и акционеров.
Бонус на общую сумму $56 млрд Маск получил от Tesla в 2018 году.
Пакет состоял из 12 траншей опционов на акции Tesla, которые могли бы перейти Маску при условии, что капитализация Tesla увеличится на $50 млрд, а сама компания достигнет определенных целей по выручке.
Но в том же году акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск против Маска и нескольких членов совета директоров с требованием аннулировать бонус, считая его несправедливым. И хотя сам Торнетта владел всего девятью акциями Tesla, с критикой сделки выступил и крупный инвестор — пенсионный фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).
В итоге суд согласился с Торнетта и аннулировал вознаграждение. «В дополнение к своей доле в 21,9% акций Маск был образцовым “генеральным директором-суперзвездой”, который занимал некоторые из самых влиятельных корпоративных должностей (генеральный директор, председатель совета директоров и основатель), пользовался тесными связями с директорами, которым было поручено вести переговоры от имени Tesla, и доминировал в процессе, который привел к утверждению советом директоров его компенсационного пакета», — заявил суд.
Маск может обжаловать это решение в вышестоящей судебной инстанции. Сам бизнесмен после отмены бонуса высказался в своей соцсети X (бывший Twitter): «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Позднее миллиардер запустил опрос, в котором предложил ответить, стоит перерегистрировать Tesla в Техас, где находится штаб-квартира компании.
В настоящее время Маску принадлежит 13% акций Tesla, при этом он хотел бы увеличить свою долю до 25%.
«Мне неудобно развивать Tesla как лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не имея около 25% голосов. Этого достаточно, чтобы иметь влияние, но не такое, чтобы меня нельзя было “свергнуть”. Если у меня доля в 25% голосов, это означает, что я влиятельный акционер, но могу быть переигран, если против меня проголосует вдвое больше акционеров, чем за меня», — аргументировал Маск свое намерение нарастить долю в Tesla.