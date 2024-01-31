Акционер Tesla выиграл в суде дело о компенсационном пакете Маска в $56 млрд

Судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик 30 января вынесла постановление по иску акционера Tesla — она постановила, что пакет компенсационных выплат компании Илону Маску на сумму $56 млрд может быть отменен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ. В заключении на 201 странице судья назвал компенсацию, предоставленную Маску советом директоров Tesla, «непостижимой суммой», несправедливой по отношению к акционерам.
В июле директора Tesla согласились вернуть компании $735 млн для урегулирования обвинений акционеров, выдвинутых в отдельном иске о переплатах, поданном в 2020 году. В иске оспаривались опционы, предоставленные директорам, начиная с июня 2017 года. Акции Tesla 30 января упали в цене на 2,5% на постмаркете. Судья Маккормик установила, что переговоры о пакете велись директорами, которые были обязаны своему гендиректору и обещали позволить ему участвовать в огромном росте компании.
По ее словам, совет директоров компании «так и не задал вопрос стоимостью $55,8 млрд: был ли план вообще необходим Tesla для удержания Маска и достижения своих целей?».
Акционер Tesla, который оспорил компенсационный план, начал работать с командой юристов Маска над приказом об исполнении решения суда, передает агентство. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр, как только стороны договорятся об окончательном постановлении по делу и гонорарах адвокатам истца, которые будут оплачены Tesla.
«Хорошего дня хорошим парням», — говорится в электронном письме с комментарием от Грега Варалло, адвоката акционера Tesla Ричарда Торнетты, который подал иск в 2018 году. «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр», — написал Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Маск купил Twitter в 2022 году и перерегистрировал его в Неваде вместо Делавэра. Агентство направило запрос о комментариях адвокату Маска.
Дело рассматривает судья Кэтлин Маккормик, которая курировала судебный спор между Twitter и Маском, писал Reuters. Истец-инвестор рассчитывал доказать в суде, что Маск использовал свое доминирующее положение в совете директоров Tesla для разработки пакета опционов 2018 года, а затем обманул инвесторов, чтобы они одобрили его. По мнению истца, Маск продиктовал условия сделки, чтобы профинансировать свою мечту о путешествии на Марс.
Торнетта попросил суд отменить пакет выплат, который, по словам его адвоката Грега Варалло, на $20 млрд превышает годовой ВВП штата Делавэр.
Ответчики отвергли претензии Торнетты. Они полагают, что пакет выплат гарантировал, что предприниматель проведет Tesla через критический период, и это помогло поднять стоимость акций в 10 раз. Оспариваемый пакет позволяет Маску покупать 1% акций Tesla с большой скидкой каждый раз, когда достигается рост показателей бизнеса и финансовые цели. В противном случае Маск ничего не получит. По документам, представленным суду, Tesla достигла 11 из 12 целей, рыночная стоимость компании на короткое время выросла с $50 млрд до более чем $1 трлн. Антонио Грасиас, директор Tesla с 2007 по 2021 год, в суде назвал пакет «отличной сделкой для акционеров» — по его словам, он привел к необычайному успеху компании.
В 2018 году Маск владел 21,9% Tesla. В ходе разбирательства по делу о компенсации в ноябре 2022 года Маск дал показания, что деньги будут использованы для финансирования межпланетных путешествий, напомнило агентство. Соглашение Tesla с Маском составляет значительную часть его состояния, которое, по данным Forbes на 30 января, составляет $210,6 млрд. Решение суда привлечет внимание к следующему раунду переговоров Tesla о компенсации с гендиректором.
Маск сказал в январе, что ему неудобно руководить Tesla, если у него не будет 25% контроля над голосованием. На тот момент миллиардеру принадлежало около 13% компании, и он сказал, что переговоры не начнутся, пока Маккормик не вынесет решение.
С того момента, как Tesla в 2010 году вышла на биржу, Маск продавал акции в 2010 (около 1,4 млн акций за $24 млн) и в 2016 году (2,7 млн акций за $593 млн), чтобы выплатить налоги с опционов. В 2016 году он заявлял The Wall Street Journal, что планирует никогда не продавать свои акции Tesla. В конце 2021 года миллиардер заявил, что продал достаточно акций производителя электрокаров, чтобы выполнить свое обещание и избавиться от 10% своей доли. Он продал тогда примерно 13,5 млн акций на сумму около $14,1 млрд.