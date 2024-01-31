Акционер Tesla выиграл в суде дело о компенсационном пакете Маска в $56 млрд

С того момента, как Tesla в 2010 году вышла на биржу, Маск продавал акции в 2010 (около 1,4 млн акций за $24 млн) и в 2016 году (2,7 млн акций за $593 млн), чтобы выплатить налоги с опционов. В 2016 году он заявлял The Wall Street Journal, что планирует никогда не продавать свои акции Tesla. В конце 2021 года миллиардер заявил, что продал достаточно акций производителя электрокаров, чтобы выполнить свое обещание и избавиться от 10% своей доли. Он продал тогда примерно 13,5 млн акций на сумму около $14,1 млрд.