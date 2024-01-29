В Госдуму вносят законопроект об увеличении налогового вычета за продажу жилья

Авторы инициативы отмечают, что размер налогового вычета не менялся с момента его введения. «Очевидно, что данная норма не учитывает реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья, и не отражает в полной мере действительных затрат на приобретение жилых помещений», — указывают разработчики, поясняя, что за последний пять лет цена одного квадратного метра жилья выросла более чем на 60% на вторичном рынке и более чем на 110% на первичном.