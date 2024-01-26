Керосиновый суверенитет: Как Менделеев вывел Россию в лидеры нефтяного рынка

Павел Сергеевич, широкой общественности Менделеев известен все-таки известен как химик. Пора представить его и как глубокого экономиста?
Менделеев ставил перед собой задачу создания первой стратегии экономической независимости страны. По результатам своих многочисленных поездок он подготовил программы развития нефтяной отрасли на Кавказе и в Поволжье, угледобычи в Донбассе, металлургической промышленности, а попутно — программу восстановления лесов на Урале, рекомендации по территориальному размещению заводов, по развитию мореходства и судостроения, промышленному сельскому хозяйству, переселению населения в восточную часть страны.
А еще Менделеев ставил задачи для развития системы образования, устройства государственного управления. Последние политико-экономические труды ученого («Заветные мысли», «К познанию России»), обобщившие все, что им пережито и передумано, стали духовным завещанием следующему поколению, посланием к нам с вами. Многое из того что он предлагал было воплощено в жизнь еще до революции, много — в советское время. Мысли Менделеева принесли громадную пользу в создании экономической независимости России.
И что было в этом завещании? Что-то удалось воплотить в жизнь?
Павел Селезнев: Сейчас многое там может показаться наивным, но для своего времени это был прорыв. Вот, например, история про развитие производства керосина в России и вытеснение американского импорта с российского рынка. Надо понимать, что керосин в те времена использовался везде — и в качестве освещения, и в качестве обогрева, и в промышленности в качестве топлива. Менделеев настаивал на отмене акциза и налогов на отечественный керосин минимум до 1900 года, чтобы оживить его производство. А еще предлагал повышенный налог на вывоз сырой нефти — до 1 ₽ с пуда, чтобы добыча в стране стала рентабельной. Призывал 3-копеечный продукт (сырая нефть) превратить в 5 рублевый — керосин, тяжелые масла, говоря сегодняшним языком, увеличивать добавленную стоимость. И именно их продавать за границу.
Предложения Менделеева были приняты. Отмена акциза привела к снижению цен на российское осветительное масло (керосин) почти в два раза, после чего дорогой американский керосин стал ненужным. Потребление керосина выросло почти в три раза, а госбюджет получил многомиллионные доходы от нефтяной отрасли как за счет внутренних налогов, так и за счет экспорта по миру — в Великобританию, Германию и Францию. Вообще Менделеев призывал не обогащать Европу. Он совершенно справедливо утверждал, что добыча нефти, руд, угля и прочих минеральных богатств, выращивание зерна, скота, молочное животноводство — малодоходны, а главную прибыль получают при переработке сырья. Доказал, что доходы логистических компаний выше, чем у нефтедобытчиков. Построил экономическую модель сокращения затрат при перекачке по нефтепроводам. Активно предлагал строить нефтепроводы в целях сокращения затрат на транспортировку и снижения цен.
Помимо стимулирования производства Менделеев много занимался улучшением качества российских нефтепродуктов. Например, снижением пожароопасности российского керосина за счет повышения температуры, при которой происходит его возгорание. И занимался он этим не просто так. Снижение пожароопасности способствовало расширению продаж российского керосина за границей. А вообще по вопросам экономики нефтяной отрасли Менделеев написал около 70 работ.
С нефтью понятно, он же химик. А в других отраслях он разбирался?
Павел Селезнев: Еще как! По поручению Правительства Менделеев системно исследует внешнюю торговлю и защитные пошлины. Доказывает реальные возможности отечественного производства тех товаров, которые закупаются за границей. В конце 19 века он стал одним из основных разработчиков российского разумного протекционизма. Менделеев предлагает программу судостроения и источники ее финансирования. Рассматривает железнодорожное строительство и развитие регионов. Предлагает меры по преодолению голода. Создает, по существу, стратегию экономический независимости России. Внедрение разумного протекционизма оказало колоссальное воздействие на темпы роста российской промышленности, наполнение бюджета. Пример, о котором я уже говорил — доходы от экспорта керосина выросли в 10 раз.
Наверняка не всем нравились его идеи?
Павел Селезнев: Да, конечно. Крупным землевладельцам, для которых основой благополучия был экспорт зерна, выгоден был режим свободной торговли. Учитывая, что земельная аристократия — это была элита Российской империи, требовалось мужество при отстаивании своей позиции.
А в более близкое нам с вами время идеи Менделеева находили воплощение?
Павел Селезнев: Да, в советское время многие предложения ученого были реализованы, но имя Менделеева при этом не упоминалось. Причина — Менделеев не принял марксизм, был противником революций, видел не только зло, но и громадную пользу в капиталистическом производстве, считал, что развитие промышленности по капиталистическому пути приведет к снижению цен на товары и повышению благосостояния рабочих. Повысится культурный уровень, улучшится структура их потребностей, вырастут сбережения рабочих. Капиталистов называл альтруистами, которые лично несут все риски от неудачи в предприятии. На цифрах доказал, что доходы рабочих растут быстрее, чем у капиталистов.
К юбилею ученого издана «Энциклопедия экономических трудов Д. И. Менделеева», которая открывает именно эту сторону в личности знаменитого ученого. В чем ещё значимость и новизна энциклопедии?
Павел Селезнев: Прежде всего отмечу, что авторы энциклопедии — выпускники Финуниверситета Марина Сахарова и Владимир Таранков. Впервые создан аннотированный каталог 120 экономических трудов Менделеева, в энциклопедии много архивных материалов, редких фотографий и книг, есть даже подлинная антикварная облигация Российской империи.
В энциклопедии впервые за долгие десятилетия исследуется вклад Менделеева в создание первой стратегии экономической независимости России, столь актуальной для дня сегодняшнего дня. А еще там есть интересные данные про его личные финансы: анализ 40-летнего опыта инвестирования в разнообразные российские акции и облигации. Я думаю, многим будет интересно понять, как и на основании каких вводных великий ученый принимал инвестиционные решения. Логика финансовых инвестиций — она вне времени, что делают анализ этой части собранного материала очень ценным.
В энциклопедии целые главы посвящены длительному и плодотворному сотрудничеству ученого с российским бизнесом, Министерством финансов, Госбанком, и Императорским Вольным экономическим обществом в части создания программы развития ключевых отраслей народного хозяйства, регионов России, в том числе Кавказа, Донбасса, Урала.
А какие открытия сделал Менделеев в области экономики?
Павел Селезнев: Перечень открытий и новаций громадный. Например, он широко применил эмпирический метод естествоиспытателя к исследованию экономики. Суть метода — отказ от логических доказательств в пользу статистических данных, экспериментов, и неоднократной перепроверки результатов.
Менделеев предложил ключевые показатели эффективности развития страны, критерии оценки социально-экономической политики государства — рост численности населения, продолжительности жизни и трудоспособного возраста, уровень образования и покупательной способности.
Первым сделал пространственную экспертизу экономики регионов России. Сформулировал предложения по объединению 98 губерний в 14 краев.
Сейчас об этом мало кто знает, но во второй половине 19 века правительство очень мало занималось экономическим развитием. Так вот, Менделеев был сторонником усиления роли правительства в управлении хозяйством «для концентрации сил и средств подобно военной обороне страны».
Менделеев лично проводил опыты по повышению урожайности зерновых и их прибыльности. Впервые в мире были созданы опытные поля. Первым доказал особенности промышленных циклов, влияющих на капиталоемкость и окупаемость затрат.
Указал, что главная причина низкой платежеспособности населения России по сравнению с Западом и США — неразвитость перерабатывающей промышленности и промышленного сельского хозяйства. Доказал, что главную ценность — прибавочный продукт, получаемый при переработке, российские предприниматели отдают Западу.
Привлек внимание к недостатку финансирования российского бизнеса, нехватке оборотного капитала, предложил меры по преодолению дефицита средств. Был активным сторонником создания промышленных и ипотечных банков для долгосрочного кредитования под залог зданий и машин. Говорил, что России нужна развитая система эмиссии ценных бумаг для привлечения капиталов.
К тому же он был в экономике не только теоретиком, но и практиком: Менделеев не без успеха инвестировал свои накопления на фондовом рынке.
Среди его экономических достижений — модель закона цен, аналогичная закону удельных весов химических элементов, подходы к восстановлению лесов. Он много сделал для оценки демографического состояния страны по результатам первой переписи населения 1897 года. Занимался расчетами плотности населения и вывел закономерность кризисов и войн в связи с превышением ее критического уровня. Рассчитал, откуда и куда надо переселять избыточное население страны.
И, наконец, образование. Менделеев исследовал взаимосвязь образования, науки и промышленности. Разработал программу реального образования и подготовки профессоров, включая перечень предметов для обучения и смету затрат.