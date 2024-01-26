Керосиновый суверенитет: Как Менделеев вывел Россию в лидеры нефтяного рынка

Павел Селезнев: Сейчас многое там может показаться наивным, но для своего времени это был прорыв. Вот, например, история про развитие производства керосина в России и вытеснение американского импорта с российского рынка. Надо понимать, что керосин в те времена использовался везде — и в качестве освещения, и в качестве обогрева, и в промышленности в качестве топлива. Менделеев настаивал на отмене акциза и налогов на отечественный керосин минимум до 1900 года, чтобы оживить его производство. А еще предлагал повышенный налог на вывоз сырой нефти — до 1 ₽ с пуда, чтобы добыча в стране стала рентабельной. Призывал 3-копеечный продукт (сырая нефть) превратить в 5 рублевый — керосин, тяжелые масла, говоря сегодняшним языком, увеличивать добавленную стоимость. И именно их продавать за границу.