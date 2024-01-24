Индексы хотят в рост, но не могут

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник показал невыразительную динамику, завершив день ростом всего на 0,1%, индекс RTS отступил на 0,6% вслед за ослаблением рубля. На динамике валютного рынка могли отразиться новости о том, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. В то же время Банк России не поддерживает продление таких мер. На этом фоне рубль ослаб к доллару США на 1%. В ближайшей перспективе ожидаем курс пары USD/RUB в районе 87−92 ₽
Оператор каршеринга Делимобиль объявил о намерении провести первичное размещение (IPO) в конце января-начале февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первым публичным оператором каршеринга в России. Средства от IPO планируется направить на развитие бизнеса, сокращение долговой нагрузки. На основе мультипликаторов EV/EBITDA и EV/Sales зарубежных аналогов, предоставляющих услуги такси и каршеринга, оцениваем стоимость акционерного капитала Делимобиль в размере 50 млрд руб.
Артген биотех (ABIO 111,88 ₽, −1,34%) провел день инвестора, на котором компания поделилась планами нарастить выручку как минимум до 10 млрд руб. к 2030 году (по сравнению с 1 млрд руб. за месяцев 2023 года), чему будет способствовать вывод на рынок новых препаратов и расширение показаний существующих продуктов. Кроме того, компания планирует IPO дочерних предприятий.
Акции Yandex (YNDX 2635,4 ₽, +1,32%) в ходе торгов дорожали на 3,4%, но завершили день ростом только на 1,3% на фоне очередных новостей, касающихся редомициляции компании. Стало известно, что МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% акций ООО «Яндекс» вместо Yandex N.V. Не исключаем положительной переоценки компании в случае завершения разделения активов на лояльных для миноритариев условиях.
Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня X5 Group (FIVE 2296 ₽, −0,54%) раскроет операционные показатели за IV квартал 2024 года. Ожидаем, что выручка группы по итогам года выросла более чем на 19% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) за счет расширения торговых площадей, прежде всего малого формата «магазинов у дома» и дискаунтеров, в сочетании с устойчивым ростом показателей существующих магазинов.
В среду утром настроения на мировых рынках смешанные: в Гонконге рынок растет на фоне позитивной динамики в акциях Alibaba, другие рынки Азиатско-тихоокеанского региона настроены более осторожно в преддверии публикации выхода важных данных в США позже на текущей неделе. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются укрепляются после обновления абсолютных максимумов на этой неделе.
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