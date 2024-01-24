Индексы хотят в рост, но не могут



Артген биотех (ABIO 111,88 ₽, −1,34%) провел день инвестора, на котором компания поделилась планами нарастить выручку как минимум до 10 млрд руб. к 2030 году (по сравнению с 1 млрд руб. за месяцев 2023 года), чему будет способствовать вывод на рынок новых препаратов и расширение показаний существующих продуктов. Кроме того, компания планирует IPO дочерних предприятий.

Акции Yandex (YNDX 2635,4 ₽, +1,32%) в ходе торгов дорожали на 3,4%, но завершили день ростом только на 1,3% на фоне очередных новостей, касающихся редомициляции компании. Стало известно, что МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% акций ООО «Яндекс» вместо Yandex N.V. Не исключаем положительной переоценки компании в случае завершения разделения активов на лояльных для миноритариев условиях.



Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня X5 Group (FIVE 2296 ₽, −0,54%) раскроет операционные показатели за IV квартал 2024 года. Ожидаем, что выручка группы по итогам года выросла более чем на 19% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) за счет расширения торговых площадей, прежде всего малого формата «магазинов у дома» и дискаунтеров, в сочетании с устойчивым ростом показателей существующих магазинов.