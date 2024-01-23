Минск продолжает выплаты российским держателям евробондов через НРД

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу «в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов». Также белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента — Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.