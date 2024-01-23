Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте

Зачем нужно уведомление о дефолте Российские инвесторы испытывают трудности с получением выплат по еврооблигациям Белоруссии с лета 2022 года — после того как Citibank отказался быть агентом по этим бумагам. Сначала белорусская сторона говорила, что будет искать нового агента для возобновления выплат, затем стала проводить их через собственную инфраструктуру, предложив российским инвесторам открыть счета в Белоруссии и получать деньги на них в белорусских рублях. Но выплаты по этому механизму смогли получить только несколько инвесторов и не в полном объеме, ранее рассказывал РБК руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций Сергей Сазонов. Тогда Минск предложил новую схему выплат через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), но также в белорусских рублях и только в адрес инвесторов, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года (в этот день вступил в силу отказ Citibank от обслуживания бумаг). По данным Сазонова, выплаты начали поступать в конце декабря 2023 года.