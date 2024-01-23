Министр энергетики Бельгии не уверена в возможности отказаться от СПГ из РФ

«В Бельгии есть контракты (о поставке СПГ из РФ.— “Ъ”), которые были подписаны задолго до войны, и сейчас остается открытым вопрос, как решить эту проблему», — сказала госпожа Ван дер Стретен. Глава Минэнерго заявила, что блокировка поставок СПГ потребует консультаций со странами, в которые Бельгия реэкспортирует газ.
В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент согласовали масштабные ограничения для поставщиков российского газа. Принятие законопроекта позволило странам Евросоюза на национальном уровне запрещать поставщикам из РФ доступ к газотранспортной инфраструктуре, в том числе терминалам СПГ. Европейские компании получили опцию для разрыва долгосрочных контрактов с российскими поставщиками, минимизируя для себя риски выплаты многомиллиардных неустоек.
В 2023 году Бельгия закупила наибольшие объемы российского СПГ среди стран Европы — 5 млн т. На втором месте на континенте по этому показателю — Франция с 3,67 млн т. В Азии наибольшие отгрузки пришлись на Китай — 6,7 млн т, Японию — 6 млн т, Южную Корею — 1,7 млн т.
Эрдни Кагалтынов