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Министр энергетики Бельгии не уверена в возможности отказаться от СПГ из РФ

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявила, что не уверена, воспользуется ли ее страна механизмом Евросоюза по блокированию поставок сжиженного природного газа из России, передает Reuters с заседания комитета по энергетике парламента ЕС.
СПГ
Источник: AP 2023

«В Бельгии есть контракты (о поставке СПГ из РФ.— “Ъ”), которые были подписаны задолго до войны, и сейчас остается открытым вопрос, как решить эту проблему», — сказала госпожа Ван дер Стретен. Глава Минэнерго заявила, что блокировка поставок СПГ потребует консультаций со странами, в которые Бельгия реэкспортирует газ.

В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент согласовали масштабные ограничения для поставщиков российского газа. Принятие законопроекта позволило странам Евросоюза на национальном уровне запрещать поставщикам из РФ доступ к газотранспортной инфраструктуре, в том числе терминалам СПГ. Европейские компании получили опцию для разрыва долгосрочных контрактов с российскими поставщиками, минимизируя для себя риски выплаты многомиллиардных неустоек.

В 2023 году Бельгия закупила наибольшие объемы российского СПГ среди стран Европы — 5 млн т. На втором месте на континенте по этому показателю — Франция с 3,67 млн т. В Азии наибольшие отгрузки пришлись на Китай — 6,7 млн т, Японию — 6 млн т, Южную Корею — 1,7 млн т.

Эрдни Кагалтынов