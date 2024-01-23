Министр энергетики Бельгии не уверена в возможности отказаться от СПГ из РФ

«В Бельгии есть контракты (о поставке СПГ из РФ.— “Ъ”), которые были подписаны задолго до войны, и сейчас остается открытым вопрос, как решить эту проблему», — сказала госпожа Ван дер Стретен. Глава Минэнерго заявила, что блокировка поставок СПГ потребует консультаций со странами, в которые Бельгия реэкспортирует газ.