Министры энергетики стран ЕС продлили потолок цен на газ до конца 2024 года

В пресс-релизе Совета ЕС говорится, что продление мер необходимо «для решения все еще хрупкой ситуации» в ЕС после ввода войск России на территорию Украины. «Это позволит нам обеспечить стабилизацию энергетических рынков, смягчить последствия кризиса и защитить граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители», — заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера.

22 декабря 2022 года Совет Европы принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ. Потолок установлен на уровне €180 за МВт•ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Мера была введена из-за резкого повышения стоимости газа в Европе (выше €300 за МВт•ч) после сокращения российских поставок.