Санкциям назло: Европа продолжает активно торговать с Россией

Это демонстрирует, что Запад, несмотря на множество антироссийских санкций и резких заявлений в адрес Москвы, продолжает активно с ней взаимодействовать. Подробности — в материале «Известий».

Больше СПГ в Европу

Товарооборот между Россией и государствами ЕС не остановился, несмотря на санкции. Страны альянса, хотя и отказались от российского трубопроводного газа, СПГ из РФ покупать вовсе не перестали. Совсем наоборот: с января по июль страны Евросоюза приобрели 52% всего российского экспорта сжиженного газа.

По итогам первых семи месяцев 2023 года импорт российского СПГ вырос на 40% (с 15 млн до 22 млн куб. м) по сравнению с тем же периодом 2021 года. В результате РФ стала вторым после США поставщиком топлива в ЕС, и на покупку российского СПГ европейские страны потратили за это время около €5,3 млрд.

Больше всего газа уходило во Францию (эта страна увеличила импорт на 44% к уровню 2021 года) и в Бельгию (рост в 2,3 раза), значительную часть импортировала также Испания (+44%).

В 12 введенных против России пакетах санкций нет прямых запретов на поставку российского газа в Евросоюз. Хотя весной министры энергетики ЕС разрешили странам-членам в одностороннем порядке вводить такие запреты, не дожидаясь очередных антироссийских санкций из Брюсселя.

Рост поставок на европейский рынок объясняется заторами в районе Панамского канала. Страны-экспортеры заинтересованы в коротких логистических цепочках. Например, стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне выросла с $90 тыс. за день до $160 тыс. На этом фоне сильно просели поставки из Катара, но выросли из РФ.

Осложняет ситуацию то, что на фоне этого в отношении нового проекта Новатека «Арктик СПГ-2» были введены санкции США. Их влияние на поставки СПГ на Европу в 2024 году до сих пор не ясно.

Активнее предыдущих лет

В конце года у агентства Bloomberg вышла статья, в которой сообщалось, что «Россия зарабатывает на экспорте нефти больше, чем до СВО». В октябре 2023 года чистые доходы РФ от продажи нефти составили $11,3 млрд, что равно 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. С мая 2022 года это стало самым высоким показателем, превысив цифры любого месяца до начала СВО.

В агентстве отметили, что за первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% российских нефтяных грузов, что «позволило РФ сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены».

К тому же, как сообщает Евростат, в сентябре Россия вернулась в пятерку лидеров по экспорту зерна в Евросоюз. Брюссель закупил рекордный объем с начала СВО. Согласно данным, импорт из РФ вырос на 22% за месяц и в 10 раз за год, достигнув 180 тыс. т.

При этом отмечается, что в 10 раз больше Москвы зерна в Европу поставляет Киев. Украина стала лидером по объему — 1,2 млн т, на втором месте Бразилия — 1,1 млн т, затем следует Турция — 204 тыс. т, на четвертом месте — Россия, пятерку замыкает Канада — 139 тыс. т.

Около двух третей поставок из РФ составляют природный газ, никель, железо, сталь, нефтепродукты и удобрения. В последнее время вновь увеличился импорт удобрений. Для сравнения: в третьем квартале 2021 года Россия поставляла в Европу 27% удобрений, в третьем квартале 2022 года этот показатель упал до 17%, а к третьему кварталу 2023-го вырос до 27%.

Рекордные показатели

В 2022 году товарооборот между Россией и Евросоюзом и вовсе оказался рекордным за последние восемь лет. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. За год товарооборот вырос на 25%, достигнув €203,4 млрд.

Издание Reuters весной 2023-го проанализировало объемы торговли Брюсселя с Москвой в 2022 году и тоже пришло к выводу, что, несмотря на введенные против РФ пакеты санкций, импорт из России вырос. «Это результат успешного лоббирования, нежелания ЕС принимать на себя более тяжелый экономический удар и опасений по поводу нарушения глобальных цепочек поставок», — отметили журналисты агентства.

В 2022-м вырос импорт продукции российской атомной отрасли, составив почти €750 млн; импорт российских удобрений увеличился на 40%, достигнув €2,6 млрд; никеля ЕС импортировал на €3,2 млрд, в то время как в 2021 году — на €2,1 млрд.

Как пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano, «Европа по-прежнему импортирует из России критически важное сырье на €13 млрд. Несмотря на введенные против Москвы пакеты санкций, поставки многих видов критически важного или стратегического сырья из России в Европу продолжаются», — сообщает издание.

Без формальных запретов

Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова в беседе с «Известиями» отметила, что по итогам 11 месяцев 2023 года структура экспорта российского СПГ выглядит следующим образом: 50,3% сжиженного продукта было направлено в страны Европы, остальное — в АТР.

— Не стоит говорить, что Россия предпочла европейский рынок азиатскому. К тому же в 2023 году, в отличие от 2022 года, проводилось плановое техническое обслуживание двух из трех техлиний проекта «Ямал СПГ», а также на заводе в Пригородном проекта «Сахалин 2», которые и осуществляют поставки в Азию. В том числе и по этой причине доля поставок на восток могла несколько сократиться, — пояснила эксперт.

Что касается ноябрьской статистики, то в последние несколько лет фиксируется осеннее сокращение поставок российского СПГ в Китай и его рост в Европу, это объясняется невозможностью использования Севморпути в восточном направлении в этот период времени, пояснила аналитик.

— В отношении российского СПГ пока не было принято никаких официальных санкций, имели место только заявления о намерениях включить СПГ в следующие санкционные пакеты от еврокомиссаров, некоторые самоограничения некоторых стран в виде запрета на загрузку российских газовозов в портах и просьбы властей ряда государств ЕС к своим компаниям о прекращении работы с российскими поставщиками в будущем, — комментирует специалист.

Белова подчеркнула, что сегодня никаких формальных запретов на поставку российского СПГ в Европу нет.

— Сейчас некой лакмусовой бумажкой для будущего российской СПГ-индустрии станет «Арктик СПГ-2». Проект, который должен заработать в ближайшие месяцы, попал в санкционные списки США. Вопрос в том, разорвут ли с ним контракты на поставки СПГ соответствующие иностранные компании или будут просить исключений из санкций, — сообщила эксперт.

Торговля продолжается

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с «Известиями», в свою очередь, отметил, что сотрудничество между Россией и ЕС идет, но окольными путями, в обход некоторых ограничений.

— Например, в сфере страхования морских перевозок либо банковских транзакций. Но и в плане сельхозпродукции, и в плане СПГ поставки продолжаются, и в конце концов на Украине российская газовая труба не взорвана, и газ идет в Европу. По «Южному потоку» продолжаются поставки в Венгрию, Сербию, Австрию, — отметил политолог.

Эксперт считает, что нельзя говорить о полной изоляции Москвы, хотя и признает, что трудностей России создали немало.

— Другая важная позиция — это минеральные удобрения из РФ, российские поставщики продолжают поставки на европейский рынок. Они, опять же, идут окольными путями, но в конечном итоге европейские политики и бизнес-аналитики признают, что СПГ, нефть, которая отправляется на экспорт в разные страны, в конечном итоге российского происхождения или смесь с казахстанской, — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, несмотря ни на что, эти санкции де-факто не полностью отменяют мировую торговлю.