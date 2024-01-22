Юрист Виноградов: Пенсионерам в РФ положены льготы по налогу на имущество

Например, они полностью освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. Это дом или его часть, квартира, комната, гараж или машиноместо, хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров, передает агентство «Прайм», ссылаясь на эксперта. Это также могут быть творческая мастерская, ателье или студия.
Кроме того, действует федеральная льгота на земельные участки до шести соток: за них налог платить не придется. В некоторых регионах площадь необлагаемого участка может быть больше.
Помимо этого, пенсионеры пользуются льготами по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. Что же касается льготы по уплате транспортного налога, то она предоставляется в зависимости от региона. Как правило, пенсионерам дают скидку, отметил Виноградов.