Юрист Виноградов: Пенсионерам в РФ положены льготы по налогу на имущество

Например, они полностью освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. Это дом или его часть, квартира, комната, гараж или машиноместо, хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров, передает агентство «Прайм», ссылаясь на эксперта. Это также могут быть творческая мастерская, ателье или студия.

То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется, пояснил эксперт, добавив, что, если в собственности две квартиры, то за одну налог нужно уплачивать. За какую именно — решает сам собственник, или за него это сделает налоговая служба.