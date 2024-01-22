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Юрист Виноградов: Пенсионерам в РФ положены льготы по налогу на имущество

Пенсионеры и предпенсионеры в России, согласно действующему законодательству, получают несколько налоговых льгот. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Пенсионное удостоверение
Источник: РИА "Новости"

Например, они полностью освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. Это дом или его часть, квартира, комната, гараж или машиноместо, хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров, передает агентство «Прайм», ссылаясь на эксперта. Это также могут быть творческая мастерская, ателье или студия.

То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется, пояснил эксперт, добавив, что, если в собственности две квартиры, то за одну налог нужно уплачивать. За какую именно — решает сам собственник, или за него это сделает налоговая служба.

Кроме того, действует федеральная льгота на земельные участки до шести соток: за них налог платить не придется. В некоторых регионах площадь необлагаемого участка может быть больше.

Помимо этого, пенсионеры пользуются льготами по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. Что же касается льготы по уплате транспортного налога, то она предоставляется в зависимости от региона. Как правило, пенсионерам дают скидку, отметил Виноградов.