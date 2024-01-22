Инвесторы фиксируют прибыль

Новости, ожидания и торговые идеи. X5 Group (FIVE 2209 ₽, −1,12%) на прошлой неделе раскрыла операционные результаты за 2023 год. По нашей оценке, компания могла увеличить выручку в 2023 году до рекордных 3,1 трлн руб., на 19,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Х5 Group демонстрирует опережающие результаты по сравнению с конкурентами, чему способствует активность в сфере слияний и поглощений, органическое развитие форматов дискаунтеров и «магазинов у дома» и промо-активность. Мы находим привлекательными бумаги X5 Group в контексте потенциальной редомициляции и перспектив возврата к выплате дивидендов.