Эксперты объяснили, почему россияне стали тщательно следить за кредитной историей

«Кредитная история — это, по сути, основа развития кредитной, да и в целом финансовой грамотности граждан, — говорит директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов. — И мы видим, как эта финансовая грамотность, а вместе с ней и востребованность кредитных историй, неуклонно растет». По словам эксперта, если в начале 2021 года в ОКБ за кредитным отчетом обращалось порядка 300 тыс. человек в месяц, то в 2023 году это количество, даже при непростой макроэкономической обстановке, продолжило увеличиваться, составив более 700 тыс. человек. Он также добавил, что дважды в год кредитную историю можно получить бесплатно.