Эксперты объяснили, почему россияне стали тщательно следить за кредитной историей

Как сообщили «РГ» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), за прошедший год они предоставили физическим лицам 5,4 млн кредитных отчетов, что в 1,5 раза больше результатов 2022 года. При этом существенно выросло число выданных индивидуальных кредитных рейтингов — с 16,5 млн до 22,5 млн. В Национального бюро кредитных историй (НБКИ) такую тенденцию подтвердили. Число предоставленных персональных кредитных рейтингов составило 16,7 млн единиц, поднявшись за год на 51%. Для сравнения в 2021 году количество запросов в НБКИ практически подошло к отметке в 5 млн, а в 2020 — к 2,4 млн.
Однако повышение финансовой грамотности — не единственная причина подобного роста. Популярность такой услуги среди клиентов увеличивается и из-за общего сокращения банками «аппетита к риску», говорят в НБКИ. Например, уровень одобрений всех кредитных заявок за год снизился на 4 процентных пункта, до 22% против 26% годом ранее. Получить кредит на хороших условиях становится сложнее, в том числе из-за ужесточения регулирования со стороны Центробанка, поэтому клиенты теперь больше интересуются своей кредитной историей, которая как раз отражается в рассчитанном рейтинге. Чем он ниже, тем меньше шансов получить кредит.
Например, если показатель находится ниже 596 баллов, то уровень одобрения заявок на кредит суммой более 300 тыс. руб. составит 7,5%, следует из данных НБКИ. Если же рейтинг варьируется от 597 до 824 баллов, то 27,1%. Ну, а при условии высокого рейтинга — выше 942 баллов — уровень одобрений кредитных заявок по данному запросу составит 69,1%.
«Кредитная история — это, по сути, основа развития кредитной, да и в целом финансовой грамотности граждан, — говорит директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов. — И мы видим, как эта финансовая грамотность, а вместе с ней и востребованность кредитных историй, неуклонно растет». По словам эксперта, если в начале 2021 года в ОКБ за кредитным отчетом обращалось порядка 300 тыс. человек в месяц, то в 2023 году это количество, даже при непростой макроэкономической обстановке, продолжило увеличиваться, составив более 700 тыс. человек. Он также добавил, что дважды в год кредитную историю можно получить бесплатно.
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, принятой правительством в 2023 году, было указано о целях по формированию устойчивого понимания гражданами своих кредитных историй и кредитных рейтингов. Это позволит клиентам проверить, нет ли в кредитной истории каких-либо неожиданных изменений, и самостоятельно оценить свой уровень кредитоспособности, соответственно, и шансы на получение ссуды.
«Опираясь на мировой опыт, мы можем сказать, что кредитной истории в России еще предстоит проделать длинный путь развития», — подчеркнул генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин. Контроль за своей кредитной историей и кредитным рейтингом, по его мнению, должны стать регулярной привычкой для большей части экономически активного населения. Пока его используют только 20%, указывает эксперт. Он также напомнил, что при поддержке регулятора и законодательных органов кредитная история активно развивается — наполняется новыми функциями. Например, сейчас рассматривается — уже на финальной стадии — инициатива о внедрении сведений в кредитную историю о самозапрете на выдачу кредита.
Алексин считает, что наполнение кредитной истории потенциально можно расширить сведениями о доходах, регулярных коммунальных платежах или данными о пользовании сервисами рассрочками — оплаты частями. Если кредиторы смогут принимать решения быстрее и на основе больших данных, то это способно снизить риски, которые включаются в стоимость кредита, и сделать займы доступнее.