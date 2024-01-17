Снижение в рамках консолидации

Рынок накануне. Российский фондовый рынок отступил от достигнутых ранее максимумов. Индекс МосБиржи снизился на 0,17%, до 3179,45 п., индекс РТС — на 0,34%, до 1141,33 п.

В отраслевом разрезе динамику лучше рынка показал индекс строительных компаний. Группа Эталон (ETLN 88 ₽, +3,12%) представил рекордные операционные результаты за 2023 год благодаря успешной региональной экспансии: продажи недвижимости в годовом выражении увеличились на 87% до 547,2 тыс. кв. м (+80% до 105,6 млрд руб.). Несмотря на ухудшение условий на рынке недвижимости в 2024 году, драйвером для роста акций застройщика выступает потенциальное возобновление дивидендных выплат после редомициляции.

Операции Банка России и Минфина на валютном рынке способствуют укреплению национальной валюты.

Цены на нефть Brent остаются ниже $80 за баррель, игнорируя нарушение глобальных цепочек поставок на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Новости, ожидания и торговые идеи. Между тем логистические сложности на ближневосточных транспортных маршрутах повышают роль Северного морского пути (МСП). Бенефициаром от увеличения грузооборота по МСП остается Совкомфлот (FLOT 139,63 ₽, −1,59%). В 2023 году компания перевезла по МСП почти 1,7 млн тонн углеводородов.

Транснефть (TRNFP 154450 ₽, +3,14%) предоставила Банку России документы для государственной регистрации дробления акций. Сплит акций повысит доступность дорогой для розничных инвесторов бумаги и поддержит спрос на акции компании.

Совет директоров FixPrice (FIXP 331 ₽, +2,8%) одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,84 ₽ на акцию, что соответствует доходности 3% по текущим котировкам.

В среду утром настроения на мировых рынках подавленные: в азиатском регионе положительную динамику показывает только японский индекс Nikkei 225, который растет на 0,26%, в то время как китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,96% после выхода данных по ВВП Китая за IV квартал, которые оказались хуже рыночных ожиданий. Фьючерс на S&P 500 тоже демонстрирует снижение.

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