С 1 февраля повысят пенсии: Какие выплаты станут больше и что нужно учесть получателям

Суммы ЕДВ разные. Размер выплаты зависит от двух факторов: категории льготников, к которой принадлежит пенсионер, и способа получения набора социальных услуг (НСУ). Если человек воспользовался НСУ в натуральной форме, то ЕДВ будет меньше. В набор социальных услуг входят бесплатные лекарства и медицинские изделия, путёвки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд.

— В феврале ежегодно производится индексация и ЕДВ, и НСУ. Каждый год правительство устанавливает коэффициент индексации. Сейчас размер НСУ составляет 1469,74 рубля. Если же человек отказался от получения услуг в натуральном виде, то ему сделают доплату к ЕДВ, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Выплаты различаются достаточно ощутимо. Так, у инвалидов войны размер ЕДВ — 5611,75 рубля, а если человек откажется от НСУ, то они составят уже 7081,49 рубля. У инвалида I группы ЕДВ — 3488,21 рубля, а при отказе от соцпакета — 4957,95, у инвалида II группы и детей-инвалидов — 2071,02 рубля, тогда как при отказе — 3540,76 рубля. У инвалида III группы размер ЕДВ составит 1364,66 рубля. При отказе от НСУ сумма выплат вырастет до 2834,40 рубля.

— Часть выплат пенсионерам уже повысили с 1 января. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Этот показатель соответствует прогнозируемому уровню инфляции. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии изменился с 7567,33 до 8134,88 рубля. Кроме того, с 1 января вырос и размер прожиточного минимума. Он составляет для пенсионеров 13 290 рублей, — рассказал юрист «Европейской юридической службы» Ильдар Макешов.

По его словам, размер страховой пенсии не может быть меньше общероссийского прожиточного минимума. При этом каждый регион самостоятельно устанавливает свой прожиточный минимум, но он должен быть больше федерального.

— Вместе с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Это делается за счёт увеличения на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты — из них складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента увеличится с 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии вырастет с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля, — пояснили в Социальном фонде России.

Кроме того, начислять некоторые виды пенсий теперь будут иначе. Людям не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты. Не требуется и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет сам оформлять меры поддержки на основании сведений, поступающих через систему межведомственного взаимодействия.

Например, с 1 января Социальный фонд перешёл к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Выплаты назначаются в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Информация об этом будет поступать из отделений ЗАГС.