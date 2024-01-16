Расписки TCS Group упали на 6% на новости о сроках перерегистрации с Кипра в Россию

Стоимость депозитарных расписок TCS Group, головной компании Тинькофф Банка, в ходе торгов на Мосбирже падала на минимуме на 6,04% после заявления о сроках перерегистрации компании в российскую юрисдикцию, следует из данных торговой площадки. На 16:25 мск падение замедлилось до 4,63%, бумаги торговались по 3267,5 рубля.

TCS Group может завершить переезд в российскую юрисдикцию с Кипра в первом или начале второго квартала 2024 года, передает РБК со ссылкой на председателя правления Тинькофф Банка Станислава Близнюка.

По его словам, после этого акционеры «попробуют вернуться» к вопросу выплаты дивидендов. «У нас есть техническая возможность, есть финансовая возможность [платить дивиденды]. Точнее, будет техническая возможность после редомициляции», — уточнил Близнюк.

Акции TCS Group в среднесрочной перспективе могут оказаться под давлением за счет продаж бумаг со стороны иностранной инфраструктуры, отметили аналитики «БКС Экспресс». При этом они указали, что переезд компании в российскую юрисдикцию уберет инфраструктурные ограничения, что подтверждает позитивный взгляд на ее бумаги.

Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию группы с кипрской юрисдикции на российскую на внеочередном собрании 15 января. Компания планирует переехать в специальный административный район на острове Русский во Владивостоке, сказал Близнюк.

О том, что TCS Group рассматривает вариант с перерегистрацией в России, Близнюк рассказал в марте 2023 года. Незадолго до этого, в конце февраля, Тинькофф Банк попал под санкции Евросоюза. Активы попавших под ограничения банков в ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Тинькофф Банк тогда сообщил, что доля международных инвесторов у него превышает 60%.