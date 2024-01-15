Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Акционеры кипрской TCS Group (ей принадлежат российские «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции» и т.д.) одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район (САР), следует из сообщения группы.

Акционеры одобрили соответствующие изменений в устав. Группа начинает процесс «переезда». Компания полуичт название Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг». Компания перерегистриуется на остров Русский, Приморский край.

Первоначально компания планировала обсудить вопрос перерегистрации 8 января, но заседание акционеров было перенесено на 15 января.

О том, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации с кипрской юрисдикции, еще в марте 2023 года говорил предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. Тогда он не назвал варианты для переезда, изучаемые группой, однако уточнял, что она «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».

В апреле 2022 года основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков продал семейный траст компании «Интеррос» Владимира Потанина. После этого бизнесмен в интервью газете New York Times заявил, что был вынужден продать банк «за копейки» — за 3% от «справедливой стоимости».

Сама компания «Интеррос» ранее редомицилировались в специальный административный район на дальневосточном острове Русский.