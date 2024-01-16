Импульс к росту ослаб

Рынок накануне. Рост на российском рынке в понедельник приостановился: индекс МосБиржи снизился на символические 0,01%, до 3 184,88 п., не сумев преодолеть сопротивление у 3200 пунктов. Между тем индекс РТС повысился на 0,8%, до 1 145,27 п., на фоне дальнейшего укрепления рубля. Курс рубля по отношению к основным валютам достиг максимумов с ноября прошлого года, укреплению национальной валюты способствует увеличение продаж валюты со стороны Банка России и Минфина в январе.

Новости, ожидания и торговые идеи. Из отчета НоваБев (BELU 5698 ₽, —0,16%) за IV квартал следует, что в 2023 году группа увеличила общие отгрузки до 17 млн декалитров, на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом продажи собственной продукции сократились на 4%, до 13,3 млн декалитров, а импортных марок выросли на 23%. В то же время, количество розничных магазинов собственной торговой сети ВинЛаб, одного из ключевых факторов роста выручки НоваБев, увеличилось почти на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Публикация результатов компании за прошедший год ожидаются в марте. Несмотря на то, что акции НоваБев оставались одними из самых интересных дивидендных бумаг в потребительском секторе за прошедшие пару лет, финальная дивидендная доходность за прошедший год по ним может оказаться весьма скромной, учитывая произведенные промежуточные выплаты.

Казахстанская AQNIET CAPITAL стала владельцем 26,2% акций перевозчика Globaltrans (GLTR 710,5 ₽, +2,9%), выкупив доли трех основателей железнодорожного оператора. После завершения сделок по приобретению акций, доля нового акционера превысит 30%. В то же время, бенефициарный владелец AQNIET подтвердил приверженность редомициляции перевозчика с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, что может позволить компании вернуться к обсуждению дивидендов.

Акционеры TCS Group (TCSG 3416,5 ₽, +1,82%) накануне одобрили редомициляцию с Кипра в российский САР, что тоже положительно с точки зрения перспектив выплаты дивидендов. Полагаем, что новости по редомициляции прочих квази-российских компаний продолжат будут играть ключевую роль в текущем году в ценообразовании акций таких компаний.

Во вторник утром настроения на мировых рынках смешанные: рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, фьючерсы на основные американские индексы не могут определиться с направлением после выходного дня.

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