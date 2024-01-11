Bloomberg: Турция пытается снова «подружиться» с иностранными инвесторами

Высшие должностные лица Турции, в числе которых — назначенная летом прошлого года председательница Центробанка Хафизе Гайе Эркан, отправились на встречу с инвесторами в штаб-квартиру JPMorgan в Нью-Йорке, которая пройдет в четверг, 11 января. Как сообщает Bloomberg, в мероприятии в удаленном режиме также примет участие министр финансов Турции Мехмет Симсек.

Данное мероприятие станет первой подобной встречей, организованной турецким ЦБ с тех пор, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил свою экономическую команду после переизбрания в мае прошлого года. По данным Bloomberg, Эркан, которая раньше занимала руководящие должности в крупном американском инвестбанке Goldman Sachs, выступит на встрече лично. Ее цель — убедить инвесторов, что новая денежно-кредитная политика Турции — это надолго.

По словам Гранта Вебстера, портфельного менеджера и одного из руководителей отдела развивающихся рынков в Ninety One в Лондоне, у инвесторов до сих пор есть сомнения в том, как долго сохранится перемирие между Эрдоганом и рынками.

Эрдоган годами пропагандировал политику низких ставок и называл высокие процентные ставки «матерью и отцом всего зла». Поэтому многие инвесторы опасаются, что Эрдоган может опять вернуться к неортодоксальной экономической политике в преддверии муниципальных выборов в марте 2024 года. Кроме того, также известно, что Эрдоган увольняет руководителей монетарных ведомств, которых он считает слишком «ястребиными»: так, бывший глава ЦБ Наджи Агбал был уволен через сутки после того, как поднял ставку сразу на 2 п. п. — с 17 до 19%. На своем посту он продержался четыре месяца. (Эркан, которая с момента своего назначения подняла ключевую ставку семь раз, — 8,5 до 42,5%, продолжает работать восьмой месяц — прим. FM).

Сейчас существует «огромное» доверие к центральному банку и министерству финансов в их нынешнем виде, отметил Вебстер. «Проблема заключается в том, как долго они останутся на своих постах — инвесторы уже обжигались в прошлом», — рассуждает он.

Тем не менее, Брендан Маккенна, экономист по развивающимся рынкам и валютный стратег Wells Fargo Securities, считает, что демонстрация Эрдоганом поддержки высоких ставок может укрепить доверие инвесторов.

По данным Bloomberg, в день встречи Эркан с инвесторами лира ослабла до 30 лир за доллар, аналитики JPMorgan заявили, что ожидают падения курса до 36 лир к концу 2024 года, что превышает их предыдущий прогноз в 34 лиры.

Всего с 2018 года лира потеряла более 80% своей стоимости. В декабре инфляция в Турции ускорилась до 65%, и центральный банк считает, что в ближайшие месяцы она поднимется выше 70%. Экономисты сходятся во мнении, что банк повысит ставки до 45% в январе, что ознаменует окончание цикла ужесточения ДКП.

Ранее издание Financial Times писало, что международные инвесторы постепенно, буквально «на цыпочках», возвращаются на давно заброшенный внутренний рынок облигаций Турции, поскольку масштабные экономические реформы и резкий рост доходности постепенно повышают привлекательность бумаг этой страны.

По данным индекса Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government Index, который отслеживает 18 стран, включая Китай, Бразилию, Мексику и Южную Африку, Турция сейчас имеет самую высокую доходность в местной валюте среди крупных развивающихся стран.