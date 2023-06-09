Главой Центробанка Турции впервые стала женщина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Хафизе Гайе Эркан новой главой Центрального банка страны, сообщила Financial Times.

Эркан стала первой женщиной на этом посту, отмечает Bloomberg.

Во главе Центробанка Турции она сменила Сахапа Кавчиоглу, при котором базовая ставка снизилась с 19% до 8,5%, несмотря на ускорение инфляции до 24-летнего максимума.

Эркан, которой сейчас 44 года, закончила университет в Принстоне (США), руководила группой аналитиков в Goldman Sachs, восемь лет проработала в американском банке First Republic, поднявшись до должности одного из гендиректоров (через год после ее ухода банк обанкротился).

Ранее Эрдоган, переизбранный на новый срок 28 мая, назначил главой Министерства казначейства и финансов Мехмета Шимшека, который ранее работал в лондонском отделении Merrill Lynch и уже занимал пост министра финансов и вице-премьера Турции. Вице-президентом Турции Эрдоган назначил Джевдета Йылмаза. Шимшек пользуется популярностью среди мировых инвесторов, а Йылмаза считают сторонником ортодоксальной экономической политики, отмечает FT.

Приход новой команды вселяет в инвесторов осторожный оптимизм в отношении того, что Эрдоган переключится на более традиционную экономическую политику, подчеркивает издание.

Способность Эркан замедлить рост цен и вернуть портфельных инвесторов, в последние годы выводивших капитал из Турции, зависит от того, сколько автономии Эрдоган предоставит Центробанку, отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что президент Турции не раз увольнял глав регулятора за повышение ставок, идущее вразрез с его представлениями, — Эркан стала уже пятым управляющим Центробанка с 2019 года.

Тем не менее инвесторы ожидают значительного повышения ставки уже на следующем заседании регулятора 22 июня. По прогнозу JPMorgan Chase & Co. и Barclays, базовая ставка будет увеличена на 16,5 процентных пункта — до 25%.

«Мы надеемся, что назначение Эркан знаменует собой улучшение политики ее предшественника. Но вопрос в том, позволит ли Эрдоган поднять ставки в достаточной степени, чтобы снизить инфляцию», — заявил агентству руководитель отдела продуктов Medley Global Advisors Ник Стадтмиллер. Стратег Wells Fargo Брендан МакКенна не уверен, что денежно-кредитная и экономическая политика станет более благоприятной для инвесторов. «Эрдоган остается у руля», — объяснил он.

Достаточно осторожно относится к вопросу о резкой смене монетарной политики в Турции и управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.

В разговоре с Forbes он отметил, что Эркан — сторонница более традиционной монетарной политики, нежели Эрдоган, но «насколько ее полномочия будут высокими в плане принятия решений по финансовым вопросам, пока неясно».

Кроме того, отметил эксперт, «резкие развороты монетарной политики в Турции невозможны из-за значительного дефицита бюджета и ряда других факторов».

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, назначение Эркан — заявка на то, чтобы вернуть доверие инвесторов, хотя сделать это будет сложно. «В последние годы в Турции наблюдался экономический провал. Местный ЦБ был лишен независимости, а инфляция в стране разогналась до рекордных отметок», — напомнила она. Орлова предполагает, что президент Турции в свой новый срок хочет вернуться к традиционной монетарной политике на фоне проблем в экономике, что и подтверждает назначение главы ЦБ с более ортодоксальными взглядами.

Турецкая лира утром 9 июня упала на 1,63% до нового минимума в 23,5007 по отношению к доллару. Основной фондовый индекс страны — Borsa Istanbul 100 Index — рос на 0,28% (до 5569,53 пункта).