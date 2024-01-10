Дивиденды могут поддержать рынок акций

Рынок накануне. Во вторник индекс МосБиржи показал небольшую амплитуду колебаний, снизившись за день на 0,1%, до 3155,55 п. Индекс РТС повысился на 1,5%, до 1 106,12 п., на фоне существенного укрепления рубля. Рубль укрепился к доллару США до 89,8975 ₽, к евро до 98,2750 ₽

В отраслевом разрезе динамику слабее рынка продемонстрировал индекс нефти и газа, что было связано со снижением котировок акций Татнефти (TATN 686,7 ₽, −5,01%, TATNP 686,5 ₽, −4,71%) после дивидендной отсечки.

Акции ВК (VKCO 626,8 ₽, +6,13%) подорожали на повышенных объемах, преодолев «круглый» уровень в 600 ₽ ВК, одна из первых компаний, завершивших редомициляцию, вероятно, уже оправилась от навеса продавцов. Мы позитивно оцениваем перспективы одного из главных бенефициаров от ухода зарубежных социальных сетей из России, что открывает для IT—компании неплохие перспективы для наращивания выручки от рекламы.

Новости, ожидания и торговые идеи.

С утра внешний фон в целом отрицательный: фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,1% после снижения накануне, азиатские индексы торгуются в красной зоне, за исключением японского индекса Nikkei 225, который растет на 2,1%. Тем не менее слабая динамика на глобальных рынках не исключает шансов на рост российского рынка, демонстрирующего увеличение оборотов по сравнению с первыми числами января.

Котировки Brent немного восстановились после просадки в предыдущие дни. Протесты в Ливии отражаются на поставках «черного золота» на фоне закрытия крупного нефтяного месторождения на прошлой неделе.

В то же время, нельзя исключать влияния дивидендного фактора на бумаги российских нефтяников. В частности, часть средств из выплаченных 310 млрд руб. в виде дивидендов Лукойла за 9 месяцев 2023 года, может быть реинвестирована на рынке.

Сегодня последний день покупки акций Роснефти (ROSN 600,55 ₽, −0,29%) под дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 30,77 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 5,1% по текущим котировкам, а также акций Магнита (MGNT 7214,5 ₽, +0,06%) для получения дивидендов за 2022 год в размере 412,13 ₽ на акцию (дивидендная доходность — 5,7%).

Fix Price (FIXP 306,2 ₽, +2,48%) сообщает, что в 2023 году сеть открыла 751 магазин и планирует открыть не меньше в текущем году. Расширение торговой площади стало для ретейлера основным драйвером для роста выручки в прошлом году, в то время как на фоне высокой базы сопоставимые продажи по итогам 9 месяцев 2023 снизились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ожидаем некоторого улучшения продаж в текущем году на фоне усиления инфляционного давления.

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