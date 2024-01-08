Бум IPO: власти готовят льготы для покупателей новых акций

Банк России совместно с правительством будет разрабатывать налоговые стимулы для увеличения первичных и вторичных размещений акций (IPO). Льготы предлагаются распространить как для розничных инвесторов, так и для компаний-эмитентов, следует из материалов заседания Совета по развитию финансового рынка с участием представителей Минфина, ЦБ РФ, Мосбиржи и профучастников рынка.

Для компаний, впервые размещающих акции, планируется ввести налоговый вычет в двойном размере от расходов при организации и проведении IPO и поддержки листинга.

Намного больше льгот для инвесторов, участвующих в IPO. Правительству предлагается:

— освободить от налога на доходы физических лиц дивиденды с акций российских компаний, если эти ценные бумаги были куплены через индивидуальные инвестиционные счеты (ИИС);

— освободить от налога доходы розничных инвесторов от продажи акций, ранее купленных при IPO и вторичных размещениях (SPO), если срок непрерывного владения этими ценными бумагами превышает год;

— освободить на пять лет розничных инвесторов от налога с дивидендов акций, купленных сразу в ходе IPO и SPO или в течение месяца после размещений;

— освободить от НДФЛ доходы с продажи акций в ходе IPO;

Как это отразится на финансовом секторе

«Это отличные новости как для инвесторов, так и для компаний, которые выходят на IPO», — считает эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Сейчас больше 80% российского фондового рынка занимают физические лица. Именно розничные инвесторы формируют текущую ситуацию на фондовом рынке, руководствуясь новостями, дивидендами и так далее.

У розничного инвестора, как правило, небольшой капитал, поэтому любые налоговые льготы могут его заинтересовать. Ольга Гогаладзе эксперт по инвестициям

Освобождение от НДФЛ дохода по дивидендам и от продажи тех бумаг, которые инвесторы покупают в процессе первичного (IPO) или вторичного (SPO) размещения — отличный вариант привлечения инвесторов в новые компании, считает она. Так компании смогут собирать больше заявок, а инвесторы — максимизировать свою прибыль.

Другая мера — освободить доход по дивидендам на акции российских компаний, купленных за счет средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). «Таким способом власти снова показывают заинтересованность в притоке средств розничных инвесторов на ИИС», — пояснила экономист.

По ее мнению, власти не должны затягивать с этими планами — и ЦБ, и правительству следует оперативно предложить законодательное оформление этого предложения.

«В итоге можно сказать, это позитивные для российского рынка предложения, которые могут повысить активность. Ждем комментариев со стороны ЦБ и правительства России», — отметила Ольга Гогаладзе.

Общая сумма привлеченного капитала порядка 12 компаний в ходе первичного и вторичного размещения акций на Мосбирже в 2023 году выросла почти до 140 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2022 году (одно IPO сервиса самокатов Whoosh). По оценкам Мосбиржи, рекорд 2023 года может быть побит, но удастся ли это осуществить — зависит от настроения инвесторов.

В первом полугодии 2024 года ожидаются 7−8 IPO, сумма одного размещения в среднем может составить несколько миллиардов рублей.

Другое ведомство — другие предложения

Минэкономразвития также рассматривает новые способы привлечь финансирование в новые компании. В частности, в федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» к 2030 году ведомство хочет помочь вывести на первичное размещение акций 30 компаний. В России запланировано 9−11 новых IPO на 2024 год с привлечением 25−37 млрд рублей сбережений 0,3−0,5 млн розничных инвесторов, согласно утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

На 2025 год уже намечено 10−12 первичных размещений с привлечением 100−155 млрд рублей сбережений 1,2−1,7 млн человек.

В следующие годы эти показатели власти намерены увеличить еще в 3−4 раза каждый год, с выходом к 2033 году на 15−20 размещений для 9,7−13,3 млн человек, которые будут инвестировать 1,2−1,7 трлн рублей ежегодно в акции новых биржевых компаний.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

​