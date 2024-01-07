Насколько и кому должны повысить зарплаты по обновленному МРОТ

Прежде всего, повысится оплата труда низкооплачиваемых категорий работников, например, молодых специалистов без опыта, сообщил «Российской газете» президент ТПП РФ Сергей Катырин. Дополнительные траты организаций на повышение фонда оплаты труда составят 44,7 млрд рублей.

Работодатель не может платить работнику зарплату ниже установленного государством МРОТ. Соответственно, те работники, кто получают минимальную зарплату, увеличат свои доходы минимум на 18,5%, говорит Гульнара Ручкина, декан юридического факультета Финансового университета.

Однако увеличение МРОТ затронет не только сами зарплаты, но и пособия, которые рассчитываются на основе МРОТ, такие как пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также минимальный размер отпускных. «Зарплаты работникам вырастут, соответственно повысится налоговая нагрузка по НДФЛ для работников и взносам для работодателей», — говорит Катырин.

При этом фактически полученная на руки зарплата может оказаться ниже МРОТ, так как из нее вычитается НДФЛ в размере 13%. Меньше МРОТ может быть также заработок сотрудников, которые трудятся не полный день. Оплата рассчитывается в этом случае согласно отработанному времени.

Работодателям стоит убедиться, что размер заработной платы их работников с учетом возможных стимулирующих и компенсационных выплат окажется не менее нового значения МРОТ, рассказывает Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Если в организации работникам установлен только оклад, нужно, чтобы размер оклада был не менее значения нового МРОТ.

С МРОТ необходимо сравнить и часовые тарифные ставки. Заработная плата сотрудников, которые за месяц отработали полную норму рабочего времени, не должна быть ниже минимального размера оплаты труда.

Российские регионы могут устанавливать свой размер МРОТ, который не может быть ниже федерального, но может превышать его. МРОТ в Москве с января 2024 года составит 25 879 ₽, в Московской области 22 515 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге 25 000 ₽, а в Ленинградской области — 20 125 рублей. В Ставропольском крае — 22 447,50 ₽

В некоторых регионах применяются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такие коэффициенты есть в нескольких регионах Уральского федерального округа, в большинстве регионов Сибирского федерального округа, и во всех Дальневосточного федерального округа.

Подписанный закон вступит в силу с 1 января 2024 года и соответственно распространит свое действие также с 1 января. Это означает, что заработная плата за отработанное в декабре время может быть выплачена с учетом действующего значения МРОТ. Заработная плата работников за работу с 1 января должна быть рассчитана и выплачена с учетом нового МРОТ.