Эксперты ожидают роста рынка акций России в 2024 году

За 2023 год индекс Мосбиржи вырос почти на 44%, восстановлению российского рынка помогла адаптация компаний к санкционным условиям, дивидендные выплаты, ставшие для части компаний рекордными, а также слабость рубля и редомициляция квази-российских компаний. Уверенно чувствовали себя представители финансового сектора — Сбербанк и Мосбиржа. Среди входящих в состав индекса Мосбиржи самый впечатляющий рост в 2023 году показали акции «Совкомфлота» (+284%), «Мечела» (+193% и +149% по обыкновенным и привилегированным акциям), расписки «Глобалтранса» (+137%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+112%), подсчитали в ИК «Велес капитал». Этим компаниям помогала переориентация товарооборота на восток, а в случае с «Сургутнефтегазом» — девальвация рубля.

В начале 2024 года эксперты не ожидают бурно-положительной динамики рынка акций из-за высокой ключевой ставки — на декабрьском заседании российский регулятор поднял показатель до 16% годовых.

Поэтому привлекательная доходность консервативных инструментов, в частности, корпоративных бондов качественных эмитентов с плавающей ставкой, станет сдерживающим фактором для ценных бумаг, пояснила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. Граждане также активно вкладывают свои средства в депозиты и фонды денежного рынка.

Однако рынок может заранее начать закладывать снижение ставки в случае замедления инфляции, что спровоцирует подъем на бирже, не исключается и локальный рост. «Ожидается, что регулятор постепенно будет снижать ставку — и в конце 2024 года она может быть снижена до 12−13%. Это должно привести к притоку дополнительной ликвидности на рынок. При этом главный риск 2024 года — это инфляция, если ЦБ РФ не удастся ее снизить, это может крайне негативно сказаться на настроениях инвесторов», — сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин.

Волатильность и возможность возникновения «черных лебедей» в виде новых всплесков геополитической напряженности (например, вокруг Тайваня), неожиданных итогов выборов и других факторов тоже остаются важными рисками на финрынках, добавила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Акции в цене

Несмотря на высокие ставки, за 12 месяцев 2024 года доходность инвестиций в российские акции с учетом дивидендов может достигнуть 25% и выше. Такие результаты ожидаются с учетом фундаментальных показателей (стоимости компаний ниже средних исторических значений), предстоящих выплат дивидендов, притока новых денег инвесторов и ожидаемого снижения ключевой ставки.

Так, в УК «Альфа-капитал» прогнозируют, что доходность инвестиций в акции может показать 20−25%. «При более благоприятном развитии событий рынок может принести 40% по итогам года, например, если начнется самоподдерживающийся процесс затягивания новых инвесторов в быстрорастущие активы. Напротив, при росте налоговой нагрузки на компании, отказа эмитентов от дивидендов и серьезных проблем в экономике, рынок ожидает коррекция», — рассказал Владимир Брагин.

Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, доходность инвестиций в российские акции в 2024 году составит 12,8% плюс дивидендная доходность — в районе 10,3%.

Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ — 3 242 пункта. В ИК «Велес капитал» полагают, что при отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3 500 пунктов и выше. «БКС мир инвестиций» оценивает потенциал роста индекса Мосбиржи до 3 650 пунктов без учета дивидендов.

Бенифициары высоких ставок, редомициляция и дивидендные гиганты

В январе важным фактором поддержки российского рынка акций может стать реинвестирование дивидендов. «Сейчас как раз проходят дивидендные отсечки в крупных компаниях, а поступления на счет начнутся, вероятно, уже после Нового года. Причем притоки от дивидендов могут растянуться на период до конца января, ведь последние значимые отсечки (“Роснефть” и “Магнит”) будут 10 января», — рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин.

Кроме того, в I квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат. По мнению ИК «Велес капитал», дивидендными историям по итогам прошедшего года останутся прежде всего представители банковского (Сбербанк, банк «Санкт-Петербург») и нефтегазового сектора («Башнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Газпром», «Новатэк»), а также компании транспортного сектора, получающие преимущества от увеличения экспорта в Азию: «Совкомфлот» и НМТП.

Рост поставок угля в Азию также может и дальше оказывать поддержку «Мечелу» и «Распадской».

Золотодобытчикам, тем временем, несмотря на высокие цены на драгоценный металл, не хватает дивидендного фактора, добавила аналитик компании Елена Кожухова. При этом вложения в золото остаются актуальными в контексте нестабильной геополитической обстановки, а вероятность обновления исторического максимума ценами на драгметалл высока, считают специалисты. Кроме того, при выраженных сигналах замедления понедельной инфляции в облигациях могут сильно вырасти бумаги с самыми дальними сроками погашения — например, ОФЗ 26238, считают в «БКС мир инвестиций».

Редомициляция также может позитивно сказаться на динамике бумаг «Яндекса» (целевая цена которого по оценкам «Цифра брокер» составляет 3 тыс. рублей, апсайд — 21%) и TCS (целевая цена «Цифра брокер» — 3780 рублей, апсайд — 22%). На рынке акций существуют и бенефициары высоких ставок, в частности — Мосбиржа, которая получает доход не столько от комиссий за совершение клиентами операций, сколько от размещения на рынке свободных остатков клиентских средств.