Binance попросила клиентов из России вывести средства до 29 декабря

С 29 декабря все открытые позиции на бирже начнут закрываться, следует из сообщения. Binance рекомендовали погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.

Binance объявила об уходе из России 27 сентября. В компании пояснили, что работа в России стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Уточнялось, что биржа закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.

30 ноября в Центробанке заявили о резком снижении операций с криптовалютой после решения Binance. Это следует из нового обзора финансовой стабильности со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный блокчейн». Для расчета транзакций россиян в исследовании объем поступивших и выведенных с криптобирж биткойнов умножался на долю россиян в веб-трафике сайтов торговых площадок.

11 декабря в компании сообщили, что биржа больше не будет ставить рубль в торговые пары и проводить с ним операции на р2p-платформе. Уточнялось, что пользователи смогут продолжить торговлю бесплатно с 31 января в сервисе CommEX.