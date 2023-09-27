Криптовалютная биржа Binance уходит из России
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX, говорится в пресс-релизе биржи.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX, говорится в пресс-релизе биржи.
«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — говорится в сообщении.
Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.
В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода, отметили в Binance.
«Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — подчеркнули в компании.