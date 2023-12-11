Binance прекращает поддерживать P2P-операции с рублем

Российскую валюту также не будут ставить в торговые пары с криптовалютами, сообщает компания в понедельник, 11 декабря.

В компании отметили, что клиенты смогут продолжать операции с рублем на платформе CommEX, которая купила российские активы Binance. Для этого клиентам нужно привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX.

Другой вариант вывести рублевые активы — через фиатных партнеров Binance. В этом случае срок составляет также до 31 января. Пользователи смогут конвертировать российские рубли в криптовалюту или обменять их на криптовалюту на спотовом рынке Binance.

Как отмечал российский Центробанк в начале декабря, российские инвесторы снизили активность на рынке криптовалют во II-III кварталах. Граждане стали реже посещать сайты крупнейших криптовалютных бирж и сократили обороты биткойнов на торговых площадках. Объем транзакций в этой валюте упал «почти» до нуля, говорилось в обзоре финансовой стабильности со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный блокчейн».

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