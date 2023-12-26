Депутат Госдумы Чаплин разъяснил, когда выгоднее всего потратить маткапитал

Семьям, которые еще не использовали маткапитал, даже если осталась малая часть суммы, лучше подождать февраля, отметил депутат.

«В феврале пройдет индексация материнского капитала на 7,5%, — пояснил он, — маткапитал на первенца составит 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб. Причем надбавка придет даже на остаток суммы: например, если на счете осталось 290 тыс. руб., то в феврале эта сумма увеличится до 311 тыс. руб».

Кроме того, семьям, у которых в этом году уже исчерпан лимит социальных налоговых вычетов, лучше перенести оплату обучения или лечения на январь 2024 года, тогда лимит будет предоставлен заново и выше, продолжил Чаплин.

Он напомнил, что в 2023 году общая сумма расходов, которые входят в лимит социального вычета, — 120 тыс. рублей, а максимальная сумма к возврату — около 15 тыс. рублей. При этом в 2024 году лимит будет повышен до 150 тыс. рублей, и вернуть можно будет около 19 тыс. рублей.

«Поэтому если предвидятся дорогостоящие расходы на лечение детей, лучше перенести процедуры на 2024 год, чтобы вернуть больше денег», — рекомендует депутат.

По его словам, это несколько простых способов, как получить больше денег из бюджета. «Государство заинтересовано в помощи семьям с детьми», — подчеркнул Чаплин.