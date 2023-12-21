Как купить машину и накопить на жилье, если в семье есть маленькие дети

Большинство родителей детей до трех лет отмечают, что структура семейного бюджета меняется. На свои нужды — салоны красоты, покупка одежды, фитнес, рестораны и развлечения — приходится тратить или намного меньше, или отказываться от этих трат вообще. Потому что значительная часть средств уходит на содержание детей.

А сколько это? Как отмечается в прошлогоднем исследовании страховых компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», расходы большинства семей (85%) на содержание ребенка составляют до 50 тыс. рублей в месяц. При этом, согласно данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России за 8 месяцев текущего года составила чуть больше 70 тысяч рублей. А если ребенок в семье не один? Возможно, откладывать какие-то средства получается, но собирать миллионы придется весьма долго.

Это подтверждает и опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), опубликованный в сентябре 2023 года: только 26% россиян имеют финансовую «подушку безопасности», которой им может хватить на срок свыше 3 месяцев в случае потери дохода.

Поэтому без кредитных средств в данной ситуации, все-таки, наверное, не обойтись.

Приобретаем автомобиль

В семье с детьми автомобиль — не роскошь, а необходимость. Банки предлагают большое количество кредитов на разных условиях, даже без первоначального взноса и оформления машины в залог. Однако это очень дорого: согласно данным Банки.ру, с таким кредитом авто обойдется вам до 38% дороже. Если есть средства на первоначальный взнос, возможность подтвердить доходы, согласие оформить машину в залог банку, можно значительно сэкономить на процентах.

Для семей с маленькими детьми есть госпрограмма «Семейный автомобиль», которая была запущена еще в 2015 году для поддержки отечественного автопрома (позднее она распространилась и на некоторые иномарки) и помощи семьям с двумя или более детьми быстро и с выгодой купить машину. В рамках этой программы можно приобрести в кредит новый автомобиль со скидкой 20−25%. Скидка предполагает компенсацию части трат на уплату первоначального взноса либо на погашение долга.

Однако в этом году получить такой льготный автокредит могут не все семьи с детьми, а медики, работники сферы образования, а также мобилизованные граждане, добровольцы и военнослужащие по контракту, а также члены их семей.

Некоторые банки и автосалоны предлагают купить машину в беспроцентную рассрочку. Но, как правило, это достаточно короткие — до полутора лет — сроки выплаты. Соответственно, ежемесячный платеж будет не маленьким.

Покупаем жилье

Для семей с детьми до лета 2024 года будет работать госпрограмма «Семейная ипотека». Оформить ее могут: семьи с ребенком, который родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, семьи с двумя и более детьми младше 18 лет и семьи с ребенком с инвалидностью.

Для жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита по «Семейной ипотеке» составляет 12 млн рублей, в остальных регионах России — 6 млн рублей. Базовая процентная ставка — 5% для жителей Дальнего Востока и 6% для жителей остальных регионов страны. С сентября 2023 года первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья, но на него можно направить материнский капитал. Такой кредит можно взять на срок до 30 лет.

Какое жилье можно купить в рамках семейной ипотеки? Практически любое. Например, готовую квартиру или строящееся жилье у застройщика, частный дом с участком или без, а также вторичное жилье у физлица на сельских территориях Дальнего Востока. Более того — с помощью «Семейной ипотеки» по договору подряда с юрлицом или ИП можно построить дом на собственном земельном участке.

Некоторые застройщики продают строящееся жилье в рассрочку. Это выгодный вариант, так как проценты платить не придется: нужно только внести первоначальный взнос (обычно 10%), а затем частями погашать оставшуюся стоимость квартиры. На первоначальный взнос можно направить материнский капитал. Очевидный минус такого варианта — короткий срок рассрочки, максимум 4−5 лет. Соответственно, платежи будут довольно весомыми.

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