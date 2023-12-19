Наличные или карточка: учим ребенка обращаться с деньгами

В соответствии с действующим законодательством, сегодня оформить банковскую карточку можно и несовершеннолетним гражданам. С 6 до 14 лет — в виде дополнительной к карте мамы или папы. А с 14 до 18 лет можно оформить ребенку карту с отдельным счетом.

У многих крупных банков есть даже специальные детские мобильные приложения, в которых ребенка в понятной и увлекательной форме знакомят с миром финансов. И казалось бы, плюсов у детских карт много, и они могут стать отличной альтернативой карманным деньгам. Давайте рассмотрим их все.

Плюсы карт

Один из очевидных плюсов — удобство и безопасность. Носить с собой карточку, конечно, удобнее, чем купюры и монеты в кошельке. Наличные деньги ребенок может потерять, испортить, у него их могут отобрать другие дети и т. д. На карте деньги сохранить проще, в конце концов, ее в любой момент можно заблокировать.

По карте проще контролировать расходы ребенка и приучать его самостоятельно отслеживать, на что он тратит деньги. Также можно приучить ребенка планировать свои траты, копить на приобретение какой-то нужной ему вещи и так далее. Ну, а в случае, если ребенку деньги нужны срочно, родители могут моментально перевести ему нужную сумму.

В конце концов, с картой ребенок может начать получать свой первый доход — например, за счет кэшбэка.

Минусы

Минусы, конечно же, тоже присутствуют. Например, чисто психологически потратить деньги по карте легче, чем наличные. А если карта ребенка привязана к «взрослому» счету, и мама или папа не установили для него лимит трат, можно столкнуться с неприятными неожиданностями — когда, например, он переведет деньги другому человеку или что-то купит себе, не согласовав с родителями. Кроме того, дети доверчивы, и могут попасть в лапы к мошенникам — например, сообщить полные данные своей карты, коды и так далее.

К минусам также можно отнести различные комиссии и сборы. Например, плата за обслуживание, смс-информирование, комиссия за снятие наличных в чужих банкоматах, за переводы и так далее. Все эти траты придется объяснять ребенку, иногда это может быть сложно.

Так что же все-таки предпочтительнее для ребенка, наличные или карточка?

Советы психолога: всему свое время

Когда начать знакомить ребенка с деньгами? По мнению психолога Яны Лейкиной, имеет смысл это делать с 4−5 лет. Ребенок в таком возрасте уже умеет считать и способен начать разбираться в значении денег. Начинать обучать ребенка деньгам надо сначала с фантиков или игровым фишек, с игры «в магазин». Потом можно начинать учить его смотреть на стоимость того или иного товара на ценниках, понимать, что дешевле, а что дороже. После этого в ход идут наличные, а потом карта.

Давать ребенку первые наличные можно начиная с 6−7 лет, когда он пошел в школу. Через какое-то время можно попробовать немного увеличить сумму, но выдавать ее не ежедневно, а несколько раз в неделю. Ребенку важно научиться контролировать свои расходы, тратить средства равномерно.

Когда открывать первую карту ребенку? Яна Лейкина рекомендует сделать это, когда ребенку будет примерно лет 10. Но ранее обязательно должен состояться этап знакомства с деньгами через наличные. «Ребенка нужно учить тратить через эксперименты, когда он учится видеть соответствие средств, которые он собрал, получил или заработал, и стоимости того, что он хочет», — говорит она.

Психолог отмечает, что именно наличные научат ребенка понимать ценность денег. Они для него понятнее и конкретнее, их можно положить в кошелек, посчитать, потрогать, отдать продавцу за мороженое и получить сдачу. «Для ребенка до 8−9 лет карта является волшебным предметом, например, как скатерть-самобранка, — предупреждает Яна Лейкина. — И это рождает у него потребительски-инфантильное отношение к деньгам».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».