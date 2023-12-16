Как научить считать деньги ребенка?

Несмотря на то, что уроки по финансовой грамотности есть даже для первоклассников, (они встроены для младших классов в уроки математики и окружающего мира), дошкаленку родители могут объяснить, что такое деньги, откуда они берутся и почему заканчиваются, что такое цена, почему важно бережно относиться к деньгам.

Но научить ребенка обращаться с деньгами можно только собственным примером. Можно многое обсуждать и теоретизировать, но ребенок будет видеть, а затем копировать родительскую модель взаимодействия с деньгами.

«Если вы рассказываете малышу, что нужно хорошо обдумывать свои покупки, но при этом сами подвержены импульсивным тратам, или объясняете, как важно бережно относиться к деньгам, но монеты рассыпаны по квартире, — ничего не получится», — предупреждает Борис Кулик.

Не стоит думать, что до школы с малышом не стоит говорить на тему финансов. Уже с 6 лет по закону дети имеют право совершать мелкие финансовые сделки. Они могут пойти за покупками в магазин, расплачиваться детской картой, которую дополнительно ко взрослой выпускают многие банки. Да и до этого возраста любопытный ребенок просто завалит родителей вопросами о деньгах и обо всем, что с ними связано.

Также стоит воспользоваться обучающими программами о финансах и при необходимости подтянуть уровень финграмотности самостоятельно. Банк России для этого постоянно проводит множество бесплатных вебинаров и мероприятий. Для школьников и студентов ссузов — сессии онлайн-уроков, для пенсионеров — вебинары «ПенсионФГ», студенты, аспиранты и все желающие могут участвовать онлайн в занятиях «Финтрека» или посмотреть их в записи. Можно сдать «Финзачет» — проверить свой уровень финграмотности и получить рекомендации специалистов о том, какие темы стоит подтянуть. Возможностей множество. А если не подходят варианты «для взрослых», учиться азам рационального обращения с деньгами можно по «детским» материалам вместе с ребенком.

«Дети довольно активно и с большим интересом получают новые знания из компьютерных игр, мультфильмов, сказок и развивающих книг. Эти форматы закрепляют все те знания, которые пригодятся в будущем при решении важных финансовых задач», — рассказывает Борис Кулик.

Конечно, это специальные игры, разработанные с участием специалистов в области финансов. Например, онлайн-игру «Тайна потерянной копилки» (+6) и игру-миссию «Космический детектив: загадка семи банкнот» для детей постарше можно найти на портале «Финансовая культура» Банка России.

Для детей до шести лет разработана игра «Три кота: финансы для детей» с любимыми героями Коржиком, Карамелькой и Компотом.

Игры не просто дают знания о финансах, в каждой их них игрок в финале получает сертификат или грамоту. Это очень приятно — почувствовать себя финансовым гуру, пусть даже и в игровом мире. «Документом» можно поделиться в соцсетях, а можно распечатать и повесить на стену!

Кроме игр финансовым основам научат мультфильмы. Перспектива посмотреть с ребенком мультики и при этом научиться разбираться в финансовых продуктах и приемах рационального потребления тоже довольно заманчива.

Серия «история вещей» в популярном сериале «Фиксики» рассказывает о том, как появились деньги, как они менялись, какими они бывают, как попадают в банк и на банковскую карту, что такое безналичная оплата и как она происходит. А в серии «Деньги» герои рассуждают на тему «дружба и деньги» — здесь хорошо показано, что будет, если помогать друг другу только за деньги. Этот момент очень важен: дети поймут, что ждать от друзей и родных плату за помощь не нужно, а вот получить вознаграждение за работу — нормально и правильно. Здесь есть вывод, который и взрослым полезен: нужно разделять бизнес и личные отношения, никогда их не смешивать, иначе и без друзей можно остаться, и бизнесу на пользу это не пойдет.

Современные финансовые проблемы решают и знаменитые «Смешарики». «Среди серий этого мультика есть подборка “Финансовая грамотность” — она создана совместно с Минфином России. Харизматичные герои в смешных и поучительных сериях решают возникающие финансовые проблемы — борются с соблазном потратить деньги на ненужную вещь, внезапно узнают, что кредит надо возвращать, учатся защищать свои права потребителя и правильно выбирать финансовые продукты и услуги. И все это, конечно, очень жизненно и смешно», — отмечает Борис Кулик.

А если хочется продолжить общение о финансах с героями «Смешариков», то стоит обратить внимание на серию подкастов по финансовой грамотности «Крош и Грош». «Непоседливый Крош и эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов Надя Грошева интересно объясняют, кто и для чего придумал деньги, откуда берется цена и чем она отличается от ценности. Герои подкаста также выясняют, зачем нужны банки, подсказывают правила использоваться банковской карты и дают много других интересных советов и фактов. Дошкольникам будет интересно. Можно слушать их вместе с детьми, чтобы потом обсудить новую информацию и узнать, чему ребенок научился», — советует эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».