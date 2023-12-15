Карманные деньги: давать нельзя ограничить

Сразу стоит заметить, что речь идет не о тех деньгах, которые мы даем ребенку, чтобы он сбегал в магазин и купил к обеду хлеб и молоко, или же денег на школьные обеды. Карманные деньги должны быть в полном распоряжении ребенка, и он сам должен научиться рационально распределять их, вести собственный бюджет и копить на определенные цели.

Некоторые родители утверждают, что карманные деньги ребенку не нужны, аргументируя это тем, что сами обеспечивают ребенка всем необходимым, а чадо потратит полученное на ерунду, не научится ценить деньги или вовсе станет шантажировать родителей. На самом деле такой подход не даст возможности научить ребенка правильному отношению к деньгам. «Для того, чтобы карманные деньги стали полезным инструментом обучения, стоит давать ребенку систематически небольшую сумму, при этом он должен сам распорядиться ею, а если он потратил деньги зря, не ругать, а обсудить, что и почему он сделал не так, и как планирует поступить в следующий раз», — говорит Алексей Арзамаскин.

Если ребенок понимает, что у него есть свой, пусть и небольшой доход, который не зависит от поведения или оценок в школе, он намного быстрее научится ставить и достигать финансовые цели, сберегать и тратить с умом, узнает цену деньгам, постепенно сможет оценить преимущества финансовой независимости, а также быстрее научится пользоваться современными средствами для платежей, такими как банковская карта или электронный кошелек — конечно, под чутким руководством родителей. Кроме того, наличие карманных денег позволит ребенку не комплексовать на фоне сверстников.

«Хорошим образовательным моментом для ребенка будут разговоры с родителями о том, что такое обязательные расходы семьи, какие у родителей планы крупных покупок, из чего складывается доходы, как родители делают сбережения. Взрослые могут делиться своими наблюдениями и примерами, опытом, анализировать траты и приобретения вместе с ребенком, — отмечает эксперт. — А если начинающий финансист потратил выданное на неделю за день, не стоит давать деньги раньше дня следующей выплаты — он должен понять, как быть, чтобы в следующий раз не остаться ни с чем». При этом, если вы замечаете, что деньги постоянно исчезают неизвестно куда, стоит выяснить, почему так происходит — бывают ситуации, когда дети становятся жертвами мошенников.

Так с какого возраста нужно давать детям деньги и сколько?

Мелкие сделки (по Гражданскому кодексу) ребенок имеет право совершать с 6 лет — это значит, что он может сам делать покупки на небольшие суммы. Дошкольнику вполне можно начать выдавать небольшие суммы, по мере взросления немного увеличивать размер «карманных выплат», а вместе с этим и ответственность в распоряжении деньгами.

А вот с размером суммы нужно определиться самостоятельно, в зависимости от доходов и расходов семьи. К тому же стоит узнать, сколько в среднем выдают карманных денег одноклассникам вашего ребенка, и принять это во внимание.

«Чтобы удостовериться, что ребенок готов распоряжаться карманными деньгами, нужно очень деликатно контролировать его траты, и помнить, что доверие взрослых помогает детям стать более ответственными. В таком вопросе хорошим другом и для ребенка, и для родителей станет детская карта. Открыть ее можно с 6 лет как дополнительную карточку к своему счету. На ней можно установить лимит, в рамках которого ребенок будет распоряжаться деньгами. — он сможет распоряжаться картой самостоятельно. Наблюдать за тем, как он это делает, родители смогут через уведомления об операциях — так будет понятно, куда что тратится, и сколько лежит в копилке», — советует Алексей Арзамаскин.

Конечно, не стоит лишать ребенка карманных денег, когда он делает ошибки и совершает необдуманные траты. Это тоже опыт, и нужен он именно для того, чтобы извлечь уроки.

Здесь самое главное, чтобы ребенок понял: чтобы добиться своей цели, я должен ограничить себя и справиться с желанием потратить деньги на приятную, но ненужную мелочь. Например, не покупать каждый день сладости. Если откладывать понемногу сэкономленные деньги, в итоге цель будет достигнута.

«Начните с маленьких вполне достижимых целей. Когда ребенок поймет, что он от чего-то отказался, но в итоге у него получилось накопить на более желанную вещь, он примет это во внимание и далее будет более дисциплинированно относиться к спонтанным тратам, сможет поставить для себя более важную цель», — отмечает эксперт.

Чтобы копить на цель, ребенок может использовать старую добрую копилку — она хорошо подходит для совсем маленьких. Они понимают, что деньги внутри, и при этом их не так легко достать и потратить, поддавшись соблазнам. Для детей постарше можно завести банку с крышкой, а чтобы понять, сколько накоплено и сколько осталось до цели, отмечать прямо на ней.

Проще будет копить, если ребенок нарисует свою мечту и повесит ее на видном месте. Рядышком можно повесить конвертик, куда будет собираться нужная сумма.

«Для подростков больше подходит карта или электронный кошелек. Ребенок сможет следить за своим балансом в приложении банка или по СМС, будет видеть, сколько денег уже есть и сколько осталось накопить. Кстати, с 14 лет подросток уже может открыть в банке депозит», — замечает Алексей Арзамаскин.

Как видите, все не так уж и сложно. Но при всем этом нужно помнить: родители являются примером для своих детей. Если сами они не ведут учет доходов и расходов; не контролируют собственные траты, влезают в долги, не заботятся о финансовой подушке безопасности, не могут взвешенно и рационально выбирать финансовые продукты и услуги и защищать свои права, то вряд ли ребенок научится этому самостоятельно. Принцип понятен: хотите, чтобы ребенок научился правильно распоряжаться деньгами, сначала надо научиться самому.