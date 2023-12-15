Как обеспечить пенсию жене-домохозяйке

Уверенность в будущем — один из главных аспектов семейного благополучия. Это касается как семьи в целом, так и отдельных ее членов. Жизнь длинная и событий на пути — много. В России достаточно распространено, что в семье каждый супруг выполняет свою роль: мужчина добытчик, женщина — прикрывает тыл и обеспечивает уют.

Жена-домохозяйка, занимаясь мужем и детьми (а зачастую и ухаживая за пожилыми родителями) и имея возможность не работать, при подходе пенсионного возраста может оказаться без необходимого стажа и пенсионных баллов, которые необходимы для начисления страховой пенсии. В следующем 2024 году для назначения страховой пенсии по старости в России будет необходимо иметь минимальный страховой стаж в 15 лет и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) — 28,2 балла. Если этого минимума нет — гражданин может претендовать только на социальную пенсию по старости, которую назначают значительно позже — в 70 лет.

Оценивать величину своего страхового стажа и количество пенсионных баллов лучше заранее. Узнать эту информацию можно через личный кабинет на «Госуслугах», запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Социальном фонде России (СФР).

Если пенсия уже близко, а пенсионных баллов по каким-либо причинам недостаточно и нет возможности их «доработать», их можно «докупить».

Под покупкой подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов на пенсионное обеспечение. Купить пенсионные баллы может только неработающий. Для уплаты страховых взносов потребуется обратиться с заявлением в СФР (лично или электронным способом через личный кабинет на сайте ведомства). Минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за 2023 год, — 42 878,88 рублей (это 1,015 балла), максимальная сумма годовых взносов — 343 031,04 (это 8,13 балла).

Не стоит путать баллы и стаж: один год уплаты взносов даст год страхового стажа, а количество баллов за год зависит от суммы взносов. Таким способом можно приобрести только обычный страховой стаж (специальный стаж, например «северный», купить не получится).

«Купить» недостающие баллы можно не только себе, но и другому человеку, но не более половины необходимого страхового стажа (исключение — плательщики НПД). Оплачивать взносы можно как разовым платежом, так и частями в течение года, но нужно успеть это сделать до 31 декабря.

В каких ситуациях это работает?

Покупка пенсионных баллов может потребоваться:

— если срок выхода на пенсию приближается, а баллов не хватает совсем немного. Ввиду разных жизненных обстоятельств случается, что предпенсионер не может доработать недостающее. «Покупка» баллов позволит выйти на пенсию вовремя. А вот недостающий стаж не купить задним числом, поскольку один год добровольных правоотношений — только один год стажа;

— женщина-домохозяйка, имеющая недостаточное количество баллов (и/или стажа), также может вступить в добровольные правоотношения и уплачивать взносы самостоятельно, чтобы на момент достижения пенсионного возраста ее пенсионные права были сформированы в достаточном для страховой пенсии объеме. Однако не нужно забывать, что докупить можно только половину страхового стажа.

— самозанятые (плательщики НПД-налога на профессиональный доход) не обязаны уплачивать страховые взносы на пенсионное обеспечение в фиксированном размере. Но для формирования своих пенсионных прав у них также есть возможность купить пенсионные баллы и стаж.

Например, если самозанятый вступил в добровольные правоотношения и осуществлял деятельность весь 2023 год, то для включения одного года в общий страховой стаж и формирование 1,015 ИПК ему необходимо уплатить минимальный размер страховых взносов — 42 878,88 рублей.

Если взносы будут уплачены в меньшем размере (ниже минимального), то в страховой стаж будет зачтен период пропорционально уплаченной сумме. Особенностью этих добровольных правоотношений является то, что у плательщиков НПД нет ограничений (как у неработающих граждан) относительно возможности приобретения только половины страхового стажа. Таким образом самозанятый может формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопления без ограничения, но делать это придется самостоятельно и за свой счет.

Не только период работы и уплаты страховых взносов формирует наши пенсионные права: некоторые нестраховые периоды (когда человек не работал, страховые взносы не уплачивались) также включаются в страховой стаж и формируют пенсионные баллы. Например, к нестраховым периодам относится: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом 1 группы, престарелым от 80 лет, служба по призыву и период мобилизации, участие в военных действиях в составе добровольческих формирований, нахождение на больничном, время учета по безработице в службе занятости и ряд других.

Регулярная проверка сведений (раз в год) в выписке о состоянии своего ИЛС позволит отслеживать наличие и правильность отражения в ней не только страховых, но и нестраховых периодов, формирующих стаж и баллы.

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