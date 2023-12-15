ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области

Как сообщила ФАС, c начала сентября крымские компании-производители «Партизан» и «Октябрьское» допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Межрегиональное крымское управление ФАС заявило, что синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения товара, может быть нарушением закона о защите конкуренции.

Кировские «Советская агрофирма» и АО «Вятско-полянская птицефабрика» допустили рост до 60% с июня по октябрь. Факт повышения цен выявило кировское управление ФАС. В случае установления нарушений производителям грозят оборотные штрафы.

По данным Росстата, яйца в ноябре стали одним из наиболее подорожавших продуктов. В 46 субъектах РФ цены на них выросли на 10−20%, в 21 субъекте — на 20−28,6%. В начале декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить региональных производителей и продавцов, если средняя розничная цена куриных яиц в регионе выросла больше чем на 40%.

Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» объяснял, что спрос на яйца превысил предложение, а импорт вовремя не был открыт в должном объеме. Он назвал ситуацию сбоем в работе правительства и пообещал, что необходимые меры будут приняты.

По данным Кировстата, в Кировской области в ноябре куриные яйца подорожали на 18,7%. В среднем в торговых сетях стоимость десятка яиц варьируется в пределах 130−140 руб. Летом стоимость самой низкой категории яиц составляла около 70 руб., сейчас превышает 100 руб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259112&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.