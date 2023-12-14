Путин объяснил ситуацию с ценами на яйца в стране

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-115987924&id=456241575&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом он заявил в ходе прямой линии. Президент добавил, что ситуация с ростом цен на яйца связана со сбоем в работе правительства.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — ответил он на вопрос.

«Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», — сказал он.

Путин добавил, что рост цен на куриное яйцо объясняется двумя причинами: увеличением спроса и тем, что не был вовремя открыт импорт.

«Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет, первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран — из Белоруссии — предлагают», — сказал он, подводя итоги года.

В ходе прямой линии президент также прокомментировал уровень безработицы в России: он достиг минимального за всю историю значения в 2,9%.