Путин объяснил ситуацию с ценами на яйца в стране
Президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца и куриное мясо будет улучшаться.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца и куриное мясо будет улучшаться.
Об этом он заявил в ходе прямой линии. Президент добавил, что ситуация с ростом цен на яйца связана со сбоем в работе правительства.
«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — ответил он на вопрос.
«Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», — сказал он.
Путин добавил, что рост цен на куриное яйцо объясняется двумя причинами: увеличением спроса и тем, что не был вовремя открыт импорт.
«Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет, первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран — из Белоруссии — предлагают», — сказал он, подводя итоги года.
В ходе прямой линии президент также прокомментировал уровень безработицы в России: он достиг минимального за всю историю значения в 2,9%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».\