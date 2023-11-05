Инфляция в России. Эксперт раскрыла, какие продукты в магазинах дорожают больше всего

В оценке роста цен следует разграничить социально-значимые товары и все остальные. Динамику цен на социально-значимые товары государство пытается контролировать. Поэтому стоит ожидать, что молоко и масло будут дорожать меньше — на 7−10%. При этом другая молочная продукция, которая не является социально-значимой (йогурт, творог и пр.) будет дорожать сильнее, на 20%.

Экономист не ждет значительных изменений цен на овощную продукцию: рост будет околонулевым. Яйца уже сильно подорожали и следующий виток цен на них можно ожидать только к весне, прогнозирует Ольга Лебединская.

Что касается продуктовых товаров, эластичность которых существенно выше, сдерживающие факторы по ним отсутствуют. Практически в каждой группе товаров есть «компенсаторы» выручки. Их купят в любом случае. Например, средний рост цен на вино гораздо будет выше, чем по другим видам алкогольной продукции, до 30%. Или кофе, какао.

Кофейни в средней ценовой категории уже совсем скоро повысят цены на 10%. Обжарщики уже не могут сдерживать цены для сетей. Да и другие ингредиенты тоже дешевле не становятся. Если классические предложения возможно ещё какое-то время не будут дорожать, то авторские напитки, являющиеся примером «компенсаторов» уже переписали ценники в большую сторону. Ольга Лебединская экономист

Почему тогда в еженедельных отчетах Росстата мы не видим раких больших значений? Это связано с тем, что индекс потребительских цен (ИПЦ), который является одним из основных показателей динамику удорожания или удешевления товаров и продуктов, включает в себя определенный набор товаров и услуг. И этот набор включает в себя не все товары в стране, а покрывающие минимальные потребности человека.

Экономист напомнила, что действующий «продуктовый набор» будет актуален до 31 декабря 2023 года: с января следующего года его могут или изменить, или продлить существующий сейчас.

Половину стоимости потребительской корзины россиян (50%) составляют продукты питания, вторую половину — одежда, обувь, лекарства, белье и прочие товары.

«Если говорить о продуктовой части, то 35,5% в ней приходится на молоко и молочные продукты. Изменение цен на них в наибольшей степени окажет давление на ИПЦ», — отметила Ольга Лебединская.

На втором месте по удельному весу-хлебные продукты (16%), третье-овощи (14,1%), 10,7% в структуре корзины приходится на затраты на покупку картофеля. Доли остальных групп продуктов не превышают 7%: яйца-1,9%, рыба-2,3%, мясо −7,2%, фрукты-7,3% и сахар-2,9%.

Чем выше доля затрат на товар в структуре, тем больше влияет изменение цен на общее значение ИПЦ.

Все товары с начала года подорожали так:

— мясопродукты — 102,81,

— рыбопродукты — 06,07,

— молоко — 103,48,

— картофель-72,89%,

— яйца — 103,49%.

Соответственно, с учетом «веса» сильнее всего повлиял рост цен на молоко и молочные продукцию. Всплеск цен на курятину пока не отобразился, но в годовых значениях мы его увидим, резюмировала доцент РЭУ.