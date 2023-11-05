5 ноября, источник: Финансы Mail.ru

Инфляция в России. Эксперт раскрыла, какие продукты в магазинах дорожают больше всего

Росстат каждую неделю фиксирует рост инфляции в России. Однако если удорожание одних товаров для россиян наиболее заметно, то даже удешевление других может пройти мимо. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская объяснила, какие именно продукты дорожают в России опережающими темпами, а какие — даже дешевеют.

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Источник: РИА "Новости"

В оценке роста цен следует разграничить социально-значимые товары и все остальные. Динамику цен на социально-значимые товары государство пытается контролировать. Поэтому стоит ожидать, что молоко и масло будут дорожать меньше — на 7−10%. При этом другая молочная продукция, которая не является социально-значимой (йогурт, творог и пр.) будет дорожать сильнее, на 20%.

Экономист не ждет значительных изменений цен на овощную продукцию: рост будет околонулевым. Яйца уже сильно подорожали и следующий виток цен на них можно ожидать только к весне, прогнозирует Ольга Лебединская.

Что касается продуктовых товаров, эластичность которых существенно выше, сдерживающие факторы по ним отсутствуют. Практически в каждой группе товаров есть «компенсаторы» выручки. Их купят в любом случае. Например, средний рост цен на вино гораздо будет выше, чем по другим видам алкогольной продукции, до 30%. Или кофе, какао.

Кофейни в средней ценовой категории уже совсем скоро повысят цены на 10%. Обжарщики уже не могут сдерживать цены для сетей. Да и другие ингредиенты тоже дешевле не становятся. Если классические предложения возможно ещё какое-то время не будут дорожать, то авторские напитки, являющиеся примером «компенсаторов» уже переписали ценники в большую сторону.

Ольга Лебединская
экономист

Почему тогда в еженедельных отчетах Росстата мы не видим раких больших значений? Это связано с тем, что индекс потребительских цен (ИПЦ), который является одним из основных показателей динамику удорожания или удешевления товаров и продуктов, включает в себя определенный набор товаров и услуг. И этот набор включает в себя не все товары в стране, а покрывающие минимальные потребности человека.

Экономист напомнила, что действующий «продуктовый набор» будет актуален до 31 декабря 2023 года: с января следующего года его могут или изменить, или продлить существующий сейчас.

Половину стоимости потребительской корзины россиян (50%) составляют продукты питания, вторую половину — одежда, обувь, лекарства, белье и прочие товары.

«Если говорить о продуктовой части, то 35,5% в ней приходится на молоко и молочные продукты. Изменение цен на них в наибольшей степени окажет давление на ИПЦ», — отметила Ольга Лебединская.

На втором месте по удельному весу-хлебные продукты (16%), третье-овощи (14,1%), 10,7% в структуре корзины приходится на затраты на покупку картофеля. Доли остальных групп продуктов не превышают 7%: яйца-1,9%, рыба-2,3%, мясо −7,2%, фрукты-7,3% и сахар-2,9%.

Чем выше доля затрат на товар в структуре, тем больше влияет изменение цен на общее значение ИПЦ.

Все товары с начала года подорожали так:

— мясопродукты — 102,81,

— рыбопродукты — 06,07,

— молоко — 103,48,

— картофель-72,89%,

— яйца — 103,49%.

Соответственно, с учетом «веса» сильнее всего повлиял рост цен на молоко и молочные продукцию. Всплеск цен на курятину пока не отобразился, но в годовых значениях мы его увидим, резюмировала доцент РЭУ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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