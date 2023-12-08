Силуанов назвал «Буратино» любимым мультфильмом по финансовой грамотности

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа “Буратино”. Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги — дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое главное», — приводит его слова «Прайм».

В конце октября правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г. Документ разрабатывался Минфином и Банком России. Главной задачей стратегии станет развитие государственной политики в этой сфере.

«От финансовой грамотности как набора знаний и компетенций граждан — к формированию финансовой культуры, включающей в себя совокупность ценностей и установок, влияющих на финансовое поведение человека», — говорится в сообщении.

В новой стратегии также предусматривается усиление вопросов финансовой кибербезопасности граждан, создание центров финансовой грамотности в каждом регионе и информационных ресурсов, с помощью которых люди смогут получать «необходимые и качественные сведения о сфере финансов».

С момента внедрения первой стратегии на 2017−2023 гг. уровень финграмотности граждан вырос. Согласно исследованию ЦБ за прошлый год, почти половина граждан имеют запас средств на непредвиденный случай, тогда как до реализации стратегии показатель был 37%, а 62% (+8 п. п.) распределяют доходы так, чтобы их хватало на текущие расходы.