Россияне рассказали, как хранят свои сбережения

За курсом рубля следит абсолютное большинство респондентов, 71%. Не следят за курсом валют 25% респондентов, еще 4% затруднились ответить на вопрос.

При этом 65% опрошенных рассказали, что у них или у их семьи есть сбережения или денежные накопления. У каждого четвертого опрошенного сбережений нет (26% респондентов). Еще 9% затруднились с ответом.

Самым популярным способом хранения сбережений оказался вариант «в банке в рублях», его выбрали 52% участников опроса. Есть деньги на вкладе или накопительном счете у 33% опрошенных, в наличных рублях хранят заработанное 22%, в наличной валюте — 19%, в акциях и ценных бумагах — 17%. Инвестируют в недвижимость 12% респондентов, еще 6% имеют валютные вклады в банке. В золото и драгоценные металлы вкладывают 6% респондентов, еще 3% — инвестируют в криптовалюты.

Среди тех участников опроса, кто сейчас не имеет собственных накоплений, в случае появления свободных денег вложили бы их в недвижимость (39%), положили в банк в рублях — 26%, открыли вклады или накопительные счета 23% респондентов, купили бы наличную валюту в 21%случаев, в золото и драгоценные металлы инвестировал бы каждый пятый россиянин — 19%.

Самой выгодной валютой для инвестиций россияне считают рубль (35%), доллар (20%), юань (5%) и евро (4%). Предпочли бы валютам другие активы 17% респондентов. Еще 17% затруднились с выбором.

Исследование проводилось среди читателей проекта Финансы Mail.ru 15—16 ноября . В опросе приняли участие более 4 тысяч человек из 50 регионов России. 65% респондентов составили мужчины, 35% — женщины.

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