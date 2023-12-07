Ставки держат: в России сократился рынок кредитования

По итогам ноября объем выдач кредитов снизился на 10,5% или на 161 млрд рублей в сравнении с октябрем. Это результаты предварительной оценки объема выданных кредитов, сделанной аналитической компанией Frank RG. Снижение зафиксировано во всех сегментах кредитования. В тройке лидеров — кредиты наличными, автокредитование и ипотека. Рост процентных ставок стал основным фактором сокращения рынка кредитования. Как будет складываться ситуация в дальнейшем, выясняли «Известия».

Заметно просели

Как уточняется в исследовании Frank RG, наибольшее снижение показали выдачи по кредитам наличными, которые в сравнении с октябрем снизились на 15,7%, до 458,5 млрд рублей. В количественном выражении число выданных кредитов также снизилось — на 11,35%. Средний чек за месяц уменьшился на 4,9%, до 170 тысяч рублей.

На втором месте — автокредитование. В ноябре объем выдач снизился на 11,72%, до 147,4 млрд рублей. Число таких кредитов за месяц уменьшилось на 8,59%, а средний чек сократился до 1,45 млн рублей. Замыкает тройку ипотека: в сравнении с октябрем — минус 7,25%, до 718,1 млрд рублей.

Объем выдач потребительских кредитов в IV квартале 2023 года снизился, несмотря на стабильный уровень спроса. Причинами стали рост ключевой ставки и введение регулятором ограничений по кредитованию клиентов с высокой долговой нагрузкой. Эти два факторы аналитики считают основными, повлиявшими на объемы выдач.

Банк России в конце октября повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила этот шаг повышением проинфляционных рисков и необходимостью возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в будущем году. С июля повышение ставки стало двукратным. Уже в октябре ставки по потребкредитам в среднем достигли 27,6%.

— На рынке кредитования начинает сказываться влияние высокой ключевой ставки, которая плавно повышалась Банком России, начиная с июльского заседания. Обычно временной лаг между мерами Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики и его влиянием на различные экономические сферы, в том числе кредитование, как раз составляет 3−6 месяцев, — отмечает Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle.

Лимиты и долговая нагрузка

На IV квартал 2023 года Банк России установил еще более строгие ограничения для банков на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259739&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Допустимая доля заемщиков, которым разрешено оформлять кредиты при условии траты более 50% своего дохода, заметно уменьшилась. Если говорить о долговой нагрузке в 50−80% заработка, то в октябре-ноябре таких заемщиков должно быть не более 20% от новых договоров. В III квартале — до 30%. Еще большее сокращение произошло в сегменте граждан, которые тратят более 80% своего дохода на обслуживание долга — с 20% в июле-сентябре до 5% в октябре-декабре. Естественно, это сужает спектр потенциальных заемщиков для банков, что увеличивает долю отказов по обращениям, — поясняет Юрий Исаев, аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru.

Как добавляет аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова, на рынке автокредитования, помимо высоких ставок, мощным фактором снижения выступило исчерпание лимитов по госпрограммам.

Ипотека под прицелом

Таким образом, рост ставок, ударив по кредитам, как необеспеченным, так и с залогом (в том числе по рыночной ипотеке), не затронул разве что ипотеку с государственным субсидированием.

— Более половины розничного кредитного портфеля банков приходится на ипотеку, спрос в отношении которой подогревают имеющиеся льготные программы с господдержкой с низкими ставками. Две ключевые программы из них (льготная и семейная) будут действовать до конца первого полугодия 2024 года, — уточняет Солдатенкова.

Однако эксперты не исключают, что уже в ближайшее время ипотека может выйти в лидеры по сокращению активности оформления новых сделок. Это связано с тем, что ряд готовящихся ограничений могут резко снизить доступность целевых займов.

— «Первой ласточкой» стало повышение размера первоначального взноса с 15 до 20% в сентябре 2023 года. Теперь его могут повысить до 30%. Так правительство хочет отрегулировать очень высокий спрос на ипотеку с господдрежкой, который за год вырос на 34%.

Среди других предлагаемых нововведений — долгосрочная льготная ипотека на новостройки, параллельно с ужесточением условий ее получения.

— В целом, мы согласны, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, — сообщили «Известиям» в ЦБ.

Начало тренда

Снижение объемов выдач эксперты считают только началом тренда на рынке кредитования. Он будет прослеживаться до тех пор, пока денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться жесткой. Замедление, затронет все сегменты, включая ипотечное кредитование, автокредитование и потребительские кредиты.

— Тенденция сокращения количества выдач и объемов будет сохраняться по кредитному рынку в ближайшие месяцы: маловероятно, что ставки снизятся. Опять же, в силу ограничения выдачи банковских продуктов, закономерно заметен рост займов в МФО, — замечает Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».

Аналитики ждут, что на ближайшем заседании 15 декабря регулятор поднимет ключевую ставку еще на 1 процентный пункт — до 16%. И, вероятно, отложит ее первое снижение до марта 2024 года. Таким образом, и в первой половине будущего года ключевая ставка, скорее всего, будет оставаться двузначной.