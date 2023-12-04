Долговой вопрос: можно ли наказать МФО за мошеннические кредиты

Многодетной матери из Новосибирска удалось привлечь к ответственности МФО, в которую от ее имени обратились мошенники. Женщина узнала, что на нее пытались «повесить» 11 микрозаймов и подала в суд. «Известия» узнали, как защитить себя тем, кто стал жертвой мошенников, когда виновны МФО, и нужно ли выплачивать «подставные» кредиты.

Взломанные «Госуслуги»

Жительница Новосибирска Светлана (имя изменено) узнала о том, что на нее пытаются взять кредиты, в прошлом году. Об этом она рассказала NGS.ru. Сидя на школьном собрании у ребенка, многодетная мать заметила на смартфоне странное уведомление от «Госуслуг». В нем говорилось, что заявка Светланы успешно рассмотрена, и она теперь самозанятая.

Никакой заявки женщина не отправляла: в тот момент она была госслужащей, и это запрещало любую коммерческую деятельность. Светлана сразу зашла в приложение и увидела, что в ее аккаунт несколько раз заходили посторонние из других городов: Москвы, Екатеринбурга и Самары. Россиянка поняла, что ее взломали мошенники и пытаются взять кредит.

Для проверки своих подозрений Светлана зашла на сайт Национального бюро кредитных историй и заказала выписку. Там было 11 заявок в разные МФО на сумму от двух до 10 тыс. рублей — по каждой было отказано, то есть займы преступники взять не смогли. Однако им удалось испортить кредитный рейтинг женщины, которая собиралась оформлять ипотеку.

По мнению Светланы, мошенники пытались зарегистрировать ее в качестве самозанятой, чтобы показать МФО источник доходов и получить заветные займы. По этой причине женщина сразу сняла с себя статус, а потом обратилась в НБКИ, чтобы специалисты удалили сведения о заявках для получения кредитной истории от МФО и об отказах в выдаче кредитов. Процесс удаления занял несколько месяцев.

Наказание для МФО

Разобравшись с кредитной историей, Светлана решила наказать МФО, куда обратились мошенники. Для этого она обратилась в Центробанк РФ с заявлением о нарушении правил кредитных организаций — поскольку она не давала согласия на обращение к НБКИ и не подавала заявок на выдачу кредитов. Россиянка попросила выяснить, каким способом подавались эти заявки.

Вскоре Светлане пришел ответ от ЦБ РФ, где сообщалось, что многие из 11 МФО признали, что выдать займ у них требовали третьи лица. В итоге дело дошло до суда, и одну из компаний привлекли к административной ответственности по 14.29 КоАП РФ («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»). Руководительницу оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Самой Светлане удалось добиться повышения кредитного рейтинга, и многодетная мать благополучно взяла ипотеку. Но сама история с займами, по словам россиянки, отняла у нее «много нервов и сил».

Чужие займы

Как объясняет «Известиям» финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, случаи, когда в МФО выдают кредит на чужое имя, широко распространены. Причина в том, что из-за высокой конкуренции на рынке такие компании стремятся как можно скорее выдать кредит и плохо проверяют заемщиков.

— Многие МФО используют упрощенную идентификацию клиентов (ее можно проводить при выдаче займов онлайн до 15 тыс. рублей). Она предусматривает необходимость предоставления паспорта (его реквизитов), ФИО, СНИЛС, номера телефона, а также при необходимости ИНН. Причем, некоторые компании так настроили свои системы сбора данных, что вводить номер СНИЛС и ИНН не требуется — они «подтягиваются» из подключенных баз данных, — добавляет куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», эксперт портала «Моя финансовая история» Алла Храпунова.

При этом, отмечает эксперт, в МФО не видят реквизиты счета, на который переводятся деньги — это закрытая банковская информация. Такая совокупность особенностей и привлекает мошенников брать онлайн-кредиты на других.

По словам Аллы Храпуновой, самой распространенной причиной оформления мошеннических займов остается взлом «Госуслуг» — как было и в случае со Светланой. Чаще всего такое происходит из-за неосторожности самих людей: например, простые пароли или отсутствие двухфакторной аутентификации. Также мошенникам «помогает» привычка пересылки личных данных (например, взлом аккаунта в мессенджере дает доступ к галерее, контактам и сообщениям, где можно найти фото паспорта и других документов).

Иногда в преступной схеме бывают замешаны сотрудники МФО, у которых есть все клиентские базы. Обычно такое происходит, когда организация находится на стадии банкротства, добавляет руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

— На моей практике такое бывало. Ситуация заканчивалась возбуждением уголовного дела в отношении контролирующих банк лиц, а потерпевших было несколько сотен, — говорит юрист.

Проверка баз

Узнать о том, оформлены ли на человека кредиты и займы, можно в НКБИ, как и сделала героиня материала. Бесплатно получить кредитную историю можно два раза в год, объясняет Алла Храпунова.

— Проще всего это сделать через портал «Госуслуг». Кроме того, на рынке появились специальные удобные сервисы бесплатной ежемесячной проверки своей кредитной истории (например, «Кредчек»). Также ряд банков и НБКИ предлагают платную услугу оповещения о появлении в базе данных информации о новом займе на имя потребителя, — рассказывает эксперт.

Если человек понял, что на его имя оформлен займ, ему следует срочно написать заявление в полицию (очень важно сразу получить талон о принятии заявления) и в финансовую организацию, чтобы попросить разобраться в случившемся. Если ситуация не решится оперативно, обращаться нужно уже в Банк России или в суд. Все обращения можно направлять дистанционно, через интернет-приемные.

По словам Алексея Лашко, некоторые люди не хотят тратить время и выплачивают чужие займы. Они считают, что проще отдать 10−15 тыс. рублей, чем доказывать МФО и полиции свою правоту. Однако часто бывает так, что на россиянина оформляют не один, а сразу несколько кредитов в разных организациях.

— Потому, если вы видите, что на вас «висит» один микрозайм, — потенциально их может быть еще десяток, — говорит руководитель ГК «Содействие».

Эксперты «Известий» призывают людей, ставших жертвами мошенников, не спешить выплачивать микрозаймы, а попробовать разобраться в ситуации. Если договор будет признан недействительным — судом или самой МФО, — долг спишут и кредитную историю исправят. Если же решение суда будет вынесено в пользу кредитной организации, то долг придется выплачивать.

— Из практики: если кредит был оформлен заемщиком по своей невнимательности (например, когда человек сам сообщил мошеннику код из СМС), шансов вернуть деньги практически нет. Позитивные прецеденты, когда заемщик выиграл суд и не платил по договору, случались, если он не был причастен к взятию кредита — например, займ оформлялся по подложным документам, — говорит финансовый советник, эксперт-методист «Национального центра финансовой грамотности» Анна Карпычева.

Наказание для МФО

Если МФО оформит мошеннический займ, она накажет сама себя — ведь чаще всего это прямые убытки для компании, говорит Алла Храпунова. По ее словам, сегодня, в соответствии с правилами формирования резервов на возможные потери по займам, каждая МФО при получении сигнала о мошенническом займе обязана сформировать почти 100% резервов.

— Кроме того, если будет установлено, что МФО не выполняет правила проверок, установленных «Базовым стандартом», она будет наказана со стороны СРО, а затем, при сохранении нарушений, и Банком России. Это штрафы, предписания об ограничении видов проводимых операций, исключение из реестров СРО, а впоследствии и Банка России, что означает потерю возможности вести легальный бизнес, — говорит эксперт «Мошеловки».

Если к мошенничеству будет причастна сама МФО, ее сотрудников ждет уголовное наказание, добавляет Анна Карпычева. Однако, по ее словам, лицензированные компании идут на такое «крайне редко».

— Им гораздо выгоднее вести бизнес открыто и зарабатывать именно на высоких процентах, которые выплачивают заемщики. В случае, если мошенника выявят, МФО будет дальше судиться с ним как пострадавшая сторона. К заемщику это уже не будет иметь никакого отношения, — говорит финансовый эксперт.

Она напоминает, что МФО — это регулируемые компании. В зависимости от нарушения закона, жалобу можно отправить в Центральный банк, Роспотребнадзор, прокуратуру, финансовому омбудсмену, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную антимонопольную службу и в суд.

Способы защиты

Для того чтобы снизить риски стать жертвой мошенников, эксперты «Известий» рекомендуют соблюдать простые правила безопасности. Во-первых, не отправлять в мессенджерах паспортные данные — и тем более не делиться ими с незнакомцами.

— Если у вас украли паспорт, или вы его потеряли, сразу же обратитесь в полицию, чтобы документ признали недействительным, — говорит Анна Карпычева.

Для защиты банковских приложений и портала «Госуслуг» лучше поставить двухфакторную аутентификацию. В целом на смартфон лучше не устанавливать приложения из ненадежных источников (они могут быть заражены) и пользоваться антивирусом.

— Также можно обратиться к оператору сотовой связи, чтобы запретить ему менять ваши сим-карты без вашего присутствия. В случае потери телефона как можно быстрее блокируйте сим-карту, так как все операции, подтвержденные с нее, считаются подтвержденными вами лично. Не сообщайте никому пароли, коды из СМС, реквизиты своих счетов, в том числе банковским сотрудникам, — добавляет финансовый эксперт.