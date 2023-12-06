Прожиточный минимум в России: кого ждет резкое повышение с 1 января 2024-го
Сумму проиндексируют в каждом регионе РФ.
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Сумму проиндексируют в каждом регионе РФ.
27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете, по которому со следующего года прожиточный минимум по стране увеличится с 14 375 рублей до 15 453 рублей на душу населения. Однако для работающих россиян, пенсионеров и детей эта сумма будет разной. Повлияет на ее размер и региональный коэффициент, который установят местные власти. Какой прожиточный минимум предусмотрен для тех или иных категорий граждан — в материале «Известий».
Согласно ст. 4 Федерального закона № 134, величина прожиточного минимума в субъектах РФ устанавливается с учетом регионального коэффициента, который рассчитывается как соотношение суммы прожиточного минимума по стране и его размера в конкретном субъекте России.
Правительство Москвы опубликовало постановление, по которому величина прожиточного минимума по городу с 1 января 2024 года увеличится до 22 662 рублей. Сейчас прожиточный минимум для москвичей составляет 21 718 рублей на душу населения.
Для трудоспособного населения сумма повысится с 24 801 рубля до 25 879 рублей, для пенсионеров — с 16 257 рублей до 16 964 рублей, а для детей прожиточный минимум возрастет с 18 770 рублей до 19 586 рублей.
В Подмосковье с 1 января 2024 года проиндексируют прожиточный минимум с 17 277 рублей до 18 296 рублей. Для трудоспособного населения выплату поднимут с 18 832 рублей до 19 943 рублей, для пенсионеров с 14 858 рублей до 15 735 рублей, для детей с 16 759 рублей до 17 747 рублей. То есть в Московской области прожиточный минимум вырастет почти на 6%.
Главы субъектов и региональное правительство вправе устанавливать свою величину прожиточного минимума по трем основным группам населения — трудоспособным, пенсионерам и детям. При его расчете учитывается социально-экономическая ситуация в регионе, в том числе цены на продукты и уровень зарплат, а также климатические условия территории.
Так, в 2024 году размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на душу населения составит 16 322 рубля, в Ленинградской области — 16 017 рублей.
В Белгородской области прожиточный минимум будет 12 813 рублей, во Владимирской области его поднимут до 14 796 рублей, в Нижегородской — до 14 339 рублей, а в Воронежской области показатель вырастет почти на тысячу — до 13 271 рубля.
Величину прожиточного минимум в Краснодарском крае увеличат до 14 644 рублей, в Волгоградской области он составит 13 118 рублей, в Ростовской области — 14 339 рублей, а в Крыму — 14 796 рублей.
В Приморском крае сумма прожиточного минимума достигнет 18 389 рублей, в Хабаровском крае его размер составит 19 937 рублей, в Алтайском крае — 13 753 рубля. Значительно увеличится прожиточный минимум в Красноярском крае — до 17 153 рублей, а в Новосибирской и Иркутской областях вырастет до 15 317 и 16 169 рублей соответственно.
Что касается регионов Уральского федерального округа, то в Свердловской области показатель прожиточного минимума со следующего года составит 15 101 рубль, в Челябинской области — 14 279 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 20 435 рублей.
Прожиточный минимум населения в Самарской области увеличится до 14 339 рублей, а в Ставропольском крае будет 13 729 рублей.
Наибольшее значение прожиточного минимума по стране будет установлено в Чукотском автономном округе — рекордные 39 813 рублей.
Конкретный размер прожиточного минимума для каждой категории населения региона можно узнать на сайте правительства субъекта РФ. Этот документ обычно публикуется до начала следующего года.
Прожиточный минимум — минимальная сумма доходов, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей человека. Этот показатель учитывает стоимость базового набора товаров и услуг, которые требуются для поддержания здоровья граждан в конкретном регионе страны. Например, размер прожиточного минимума предусматривает покупку продуктов и оплату счетов за ЖКУ. Прожиточный минимум устанавливается для работающих, пенсионеров и детей в возрасте до 16 лет.
На основе прожиточного минимума рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), социальная доплата к пенсии по старости, выплаты для инвалидов I, II и III групп, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг для малоимущих семей с низким доходом, единое пособие для беременных, выплата за новорожденных, детское пособие до исполнения им 17 лет и другие социальные меры поддержки населения.
МРОТ — это минимальная зарплата, которую работодатель должен заплатить сотруднику за полный месяц работы. Соответственно, размер заработной платы на официальной работе по ТК РФ не может быть ниже установленного в регионе МРОТ. Помимо этого, на основе уровня МРОТ устанавливается размер пособий по нетрудоспособности, а также сумма некоторых социальных пособий и выплат.
То есть МРОТ больше связан с регулировкой оплаты труда официально трудоустроенных сотрудников, а прожиточный минимум устанавливается для всего населения как денежный минимум, необходимый для жизни. Кроме того, размер федерального прожиточного минимума в 2024 году составит 15 453 рубля на душу населения, а размер МРОТ в следующем году будет 19 242 рубля. Связывает эти два понятия то, что величина МРОТ не может быть ниже установленного в конкретном субъекте России прожиточного минимума.
Достаток семьи за определенный период — это среднедушевой доход. Его расчет помогает установить, имеет ли семья право на получение социальных пособий и выплат. В среднедушевой доход входят деньги, которые члены семьи заработали за определенное время. Эта общая сумма делится на количество человек в семье и на число месяцев, за которое необходимо произвести расчет, — 3, 6 или 12 месяцев.
Полученный размер заработка сравнивают с величиной прожиточного минимума в регионе проживания семьи. Если он оказывается ниже регионального прожиточного минимума, то семья имеет право на получение льгот. Размер пособия может быть разным. Выплаты могут составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.
Сам же прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты — суммы официального дохода среднестатистического россиянина. Далее считают прожиточный минимум для разных категорий граждан. Для работающего населения прожиточный минимум — 109%, для детей до 16 лет — 97%, а для пенсионеров — 86%. Поэтому государственные пособия в расчет прожиточного минимума не входят.
Размер пенсии привязан к прожиточному минимуму, установленному в субъекте РФ. Если пенсия по старости или инвалидности оказывается меньше прожиточного минимума, то пенсионеру автоматически начисляется социальная доплата.
В 2023 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров — 12 363 рубля. Со следующего года сумма выплат увеличится до 13 290 рублей. Но в каждом регионе устанавливают свой прожиточный минимум для пенсионеров. Если он выше федерального, то размер пенсии повышают за счет региональных доплат, установленных в субъекте.