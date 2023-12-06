Прожиточный минимум в России: кого ждет резкое повышение с 1 января 2024-го

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете, по которому со следующего года прожиточный минимум по стране увеличится с 14 375 рублей до 15 453 рублей на душу населения. Однако для работающих россиян, пенсионеров и детей эта сумма будет разной. Повлияет на ее размер и региональный коэффициент, который установят местные власти. Какой прожиточный минимум предусмотрен для тех или иных категорий граждан — в материале «Известий».

Прожиточный минимум в Москве и Московской области в 2024 году

Согласно ст. 4 Федерального закона № 134, величина прожиточного минимума в субъектах РФ устанавливается с учетом регионального коэффициента, который рассчитывается как соотношение суммы прожиточного минимума по стране и его размера в конкретном субъекте России.

Правительство Москвы опубликовало постановление, по которому величина прожиточного минимума по городу с 1 января 2024 года увеличится до 22 662 рублей. Сейчас прожиточный минимум для москвичей составляет 21 718 рублей на душу населения.

Для трудоспособного населения сумма повысится с 24 801 рубля до 25 879 рублей, для пенсионеров — с 16 257 рублей до 16 964 рублей, а для детей прожиточный минимум возрастет с 18 770 рублей до 19 586 рублей.

В Подмосковье с 1 января 2024 года проиндексируют прожиточный минимум с 17 277 рублей до 18 296 рублей. Для трудоспособного населения выплату поднимут с 18 832 рублей до 19 943 рублей, для пенсионеров с 14 858 рублей до 15 735 рублей, для детей с 16 759 рублей до 17 747 рублей. То есть в Московской области прожиточный минимум вырастет почти на 6%.

Какой прожиточный минимум в России: таблица по регионам

Главы субъектов и региональное правительство вправе устанавливать свою величину прожиточного минимума по трем основным группам населения — трудоспособным, пенсионерам и детям. При его расчете учитывается социально-экономическая ситуация в регионе, в том числе цены на продукты и уровень зарплат, а также климатические условия территории.

Так, в 2024 году размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на душу населения составит 16 322 рубля, в Ленинградской области — 16 017 рублей.

В Белгородской области прожиточный минимум будет 12 813 рублей, во Владимирской области его поднимут до 14 796 рублей, в Нижегородской — до 14 339 рублей, а в Воронежской области показатель вырастет почти на тысячу — до 13 271 рубля.

Величину прожиточного минимум в Краснодарском крае увеличат до 14 644 рублей, в Волгоградской области он составит 13 118 рублей, в Ростовской области — 14 339 рублей, а в Крыму — 14 796 рублей.

В Приморском крае сумма прожиточного минимума достигнет 18 389 рублей, в Хабаровском крае его размер составит 19 937 рублей, в Алтайском крае — 13 753 рубля. Значительно увеличится прожиточный минимум в Красноярском крае — до 17 153 рублей, а в Новосибирской и Иркутской областях вырастет до 15 317 и 16 169 рублей соответственно.

Что касается регионов Уральского федерального округа, то в Свердловской области показатель прожиточного минимума со следующего года составит 15 101 рубль, в Челябинской области — 14 279 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 20 435 рублей.

Прожиточный минимум населения в Самарской области увеличится до 14 339 рублей, а в Ставропольском крае будет 13 729 рублей.

Наибольшее значение прожиточного минимума по стране будет установлено в Чукотском автономном округе — рекордные 39 813 рублей.

Конкретный размер прожиточного минимума для каждой категории населения региона можно узнать на сайте правительства субъекта РФ. Этот документ обычно публикуется до начала следующего года.

Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума

Прожиточный минимум — минимальная сумма доходов, которая нужна для удовлетворения базовых потребностей человека. Этот показатель учитывает стоимость базового набора товаров и услуг, которые требуются для поддержания здоровья граждан в конкретном регионе страны. Например, размер прожиточного минимума предусматривает покупку продуктов и оплату счетов за ЖКУ. Прожиточный минимум устанавливается для работающих, пенсионеров и детей в возрасте до 16 лет.

На основе прожиточного минимума рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), социальная доплата к пенсии по старости, выплаты для инвалидов I, II и III групп, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг для малоимущих семей с низким доходом, единое пособие для беременных, выплата за новорожденных, детское пособие до исполнения им 17 лет и другие социальные меры поддержки населения.

МРОТ — это минимальная зарплата, которую работодатель должен заплатить сотруднику за полный месяц работы. Соответственно, размер заработной платы на официальной работе по ТК РФ не может быть ниже установленного в регионе МРОТ. Помимо этого, на основе уровня МРОТ устанавливается размер пособий по нетрудоспособности, а также сумма некоторых социальных пособий и выплат.

То есть МРОТ больше связан с регулировкой оплаты труда официально трудоустроенных сотрудников, а прожиточный минимум устанавливается для всего населения как денежный минимум, необходимый для жизни. Кроме того, размер федерального прожиточного минимума в 2024 году составит 15 453 рубля на душу населения, а размер МРОТ в следующем году будет 19 242 рубля. Связывает эти два понятия то, что величина МРОТ не может быть ниже установленного в конкретном субъекте России прожиточного минимума.

Учитывается ли единое пособие в доход семьи при расчете прожиточного минимума

Достаток семьи за определенный период — это среднедушевой доход. Его расчет помогает установить, имеет ли семья право на получение социальных пособий и выплат. В среднедушевой доход входят деньги, которые члены семьи заработали за определенное время. Эта общая сумма делится на количество человек в семье и на число месяцев, за которое необходимо произвести расчет, — 3, 6 или 12 месяцев.

Полученный размер заработка сравнивают с величиной прожиточного минимума в регионе проживания семьи. Если он оказывается ниже регионального прожиточного минимума, то семья имеет право на получение льгот. Размер пособия может быть разным. Выплаты могут составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Сам же прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты — суммы официального дохода среднестатистического россиянина. Далее считают прожиточный минимум для разных категорий граждан. Для работающего населения прожиточный минимум — 109%, для детей до 16 лет — 97%, а для пенсионеров — 86%. Поэтому государственные пособия в расчет прожиточного минимума не входят.

Может ли пенсия быть ниже прожиточного минимума

Размер пенсии привязан к прожиточному минимуму, установленному в субъекте РФ. Если пенсия по старости или инвалидности оказывается меньше прожиточного минимума, то пенсионеру автоматически начисляется социальная доплата.

В 2023 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров — 12 363 рубля. Со следующего года сумма выплат увеличится до 13 290 рублей. Но в каждом регионе устанавливают свой прожиточный минимум для пенсионеров. Если он выше федерального, то размер пенсии повышают за счет региональных доплат, установленных в субъекте.